Russerne raser mot IOC-presidenten: – En kriminell

IOC-presidenten Thomas Bach sier IOC ikke vil endre anbefalingen om å utestenge utøvere fra Russland og Belarus. Det skaper reaksjoner i Russland.

TO ÅR TIL NESTE GANG: Thomas Bach sammen med Tony Estanguet, lederen for arrangørkomiteen for Paris-OL i 2024.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det var i et intervju med tyske Bild tidligere denne uken at Thomas Bach ble spurt om IOCs anbefaling fra 28. februar. Der gikk de ut med en anbefaling om ikke la utøvere fra de to nevnte landene delta i internasjonale konkurranser. Samtidig skrev de at der det ikke lot seg gjøre, så anbefalte de å sørge for at utøverne ikke deltok under navnene og flaggene til Russland eller Belarus.

Anbefalingen kom i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina, og Bach sier de står ved anbefalingen. Snart et halvt år etter at Russland gikk inn i Ukraina, pågår krigen fortsatt.

– Nå er ikke tiden for å reversere denne anbefalingen eller standpunktet, sier Bach til Bild.

SAMARBEIDET GODT: IOC-president Thomas Bach sier til Bild at han samarbeidet godt med den russiske presidenten Vladimir Putin under OL i 2014, men han anser seg selv ikke som en venn av Putin.

I Russland har ikke uttalelsen blitt tatt godt imot. Kunstløptreneren Tatjana Tarasova sier det hele «er stygt».

– Han (Bach) setter hele verden mot oss. Han har ingen rett til å gjøre det, sier hun til det russiske nyhetsbyrået TASS, gjengitt av langrenn.com.

Den tidligere skiskytteren Dmitrij Vasiljev, som tok OL-gull for Sovjetunionen på stafett i 1984 og 1988, mener Bach ikke er skikket til å lede IOC.

– Slik jeg ser det, så er Thomas Bach en kriminell, og en mann som har ødelagt den olympiske bevegelsen, sier han til MatchTV.

Russeren mener at der den olympiske bevegelsen tidligere pasifiserte betente konflikter i verden, så brukes den nå til å sette land opp mot hverandre.

KRITISK: Tatjana Tarasova (midten) har trent en rekke russiske kunstløpere til internasjonale medaljer. Her sammen med president Vladimir Putin (venstre) og daværende statsminister Dmitrij Medvedev (høyre) under OL i Sotsji i 2014.

– Det er åpenbart at Thomas Bach er aktiv i å vekke mistro til Russland. Denne personen burde ikke være lederen av den olympiske bevegelsen, sier han.

IOCs tydelige oppfordring ble sentralt for at blant andre det internasjonale skiforbundet (FIS) snudde og utestengte russiske utøvere, kun dager før langrennsløperne skulle gå verdenscuprenn i Drammen og Holmenkollen.

Veronika Stepanova, som var ankerkvinne på det russiske laget som tok OL-gull på stafett i vinter, la ut et innlegg på Instagram i kjølvannet av Bachs Bild-intervju. Der gir hun uttrykk for at hun får økt motivasjon av tanken av å få en medalje rundt halsen av IOC-presidenten.

– Jeg lover deg, herr Bach, at jeg skal trene med trippel energi slik at det er du, og ingen andre, som gir meg en medalje i OL i fremtiden. Jeg vet ikke hvordan det vil være for deg, men det vil gi meg en stor glede å se ansiktet ditt, skriver hun.

Lagvenninnen Julija Stupak, som også var på det russiske stafettlaget som tok OL-gull i Beijing, sier hun trener videre som normalt, og øyner et håp om en normal vintersesong.

– Jeg er overbevist om at FIS vil ta en beslutning som vil la oss delta i VM, og at vi vil være med i verdenscupen. Jeg tror oppriktig at FIS ikke ønsker konkurranser uten russere, sier hun til TASS ifølge langrenn.com.