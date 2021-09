Warholm vant overlegent i Zürich: – Jeg driter i alle disse pengene

ZÜRICH/OSLO (VG) Karsten Warholm (25) hadde full kontroll fra start, vant enkelt med tiden 47,35 sekunder og sikret sin andre Diamond League-tittel.

OVERLEGEN: Karsten Warholm løp inn til en kontrollert seier i Zürich i kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Warholm trampet i sedvanlig stil gassen i bånn fra start i favorittbanespor nummer syv. Han fikk 260.000 kroner etter seieren og et flott trofé med en glassvariant av en diger diamant på toppen.

– Helt ærlig, da jeg kom hit, så ble det sånn: Jeg driter i alle disse pengene som er der, for det utgjør ikke det man skal hente motivasjonen sin fra. Troféene er en symbolikk på det man har fått til og de varer evig, sier Warholm til VG på stadion etter seieren.

– Er det blitt småpenger for deg?

– Jeg skal ikke skryte på meg det, da. Men troféene har en symbolikkverdi for meg, som gjør at jeg er grådig. For det er alltid plass til en til på troféhyllen, svarer Warholm.

Privatfly

Og nå tar Warholm med seg treningsvenninne Amalie Iuel og trener Leif Olav Alnes på privatfly betalt av sponsor Puma fra Zürich til NM i Kristiansand fredag.

Det blir også privatfly på sponsorens regning fra Kristiansand til Berlin, hvor han skal løpe 400 meter hekk søndag. Utstyrssponsoren betalte også for fly hjem fra OL i Tokyo.

Han vant klart. Men det var likevel en tøff dag på jobben.

– Det satt langt inne. Jeg måtte grave dypt. Men det ble en solid seier til slutt, sier Warholm til VG.

Tyvstarter

Han lot seg ikke forstyrre av at det var to tyvstarter før konkurransen kom i gang på godkjent vis.

– Jeg visste hva jeg skulle gjøre og hva jeg kom for. Om det skjedde på tiden eller fire-fem minutter etter spilte ingen rolle, sier Warholm.

Slik så det ut av Warholm vant - igjen:

Han holdt definitivt hodet kaldt. Ingen av konkurrentene klarte å legge press på den norske stjernen. 25-åringen kontrollerte enkelt inn seieren. Han var nesten et halvt sekund foran brasilianske Alison dos Santos, mens Kyron McMaster fra De britiske Jomfruøyer ble nummer tre.

– Jeg må fortsette å være grådig og hente disse medaljene. Thank you, Zürich! sa en fornøyd Warholm da han ble intervjuet av arrangøren rett etter løpet.

Det er tre år siden Warholm tapte et løp på 400 meter hekk. 8. septemper 2018 deltok han i kontinentalcupen i Ostrava, Tsjekkia, og endte på tredjeplass med tiden 48,56 – bak vinner Abderrahman Samba og Annsert Whyte.

Nå er Warholm i en helt annen verden. Han satte to verdensrekorder denne sesongen. Han løp på 46,70 på Bislett 1. juli, og så knuste han sin egen rekord i det utrolige gulløpet i Tokyo da han klinket til med 45,94 i OL-finalen.

Warholm kunne altså se tilbake på en nær uendelig seiersrekke på 400 meter hekk, og ikke minst verdensrekorden og OL-gullet for drøyt fem uker siden, da han skulle krone 2021-sesongen med å vinne Diamond League-finalen på Letzigrund stadion. Han tok tittelen også i 2019, mens den ikke ble delt ut i fjor.

Benjamin ikke til start

Nærmeste utfordrer, VM- og OL-sølvvinner Rai Benjamin, var «no show» i Zürich. Uten amerikaneren til start, var dos Santos i praksis den eneste som kunne snyte stevnets «poster boy» for førstepremien på 260.000 kroner.

Men 21-åringen var 46 hundredeler bak Warholm i mål. Yasmani Copello forsvant også ut før kveldens løp da han ble disket etter en tyvstart.

PS! Karsten Warholm løper 400 meter flatt i NM i Kristiansand fredag ettermiddag. Umiddelbart etter målgang vender han, Amalie Iuel, som også skal løpe 400 flatt, og trener Leif Olav Alnes nesen mot sør igjen. Søndag løper han 400 meter hekk på Olympiastadion i Berlin.