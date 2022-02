Trygler om å få beholde suksesstrenerne: – Det må bli lønnsøkning

ZHANGIJAKOU (VG) Skiskytterne opplever tidenes suksess i OL, men én sak bekymrer: Flere av trenerne er på utgående kontrakter.

HYLLEST: Tiril Eckhoff (fra venstre), Sverre Waaler Kaas og Marte Olsbu Røiseland tar bølgen for Egil Kristiansen.

Etter totalt ti medaljer i OL er beskjeden fra både kvinne- og herrelaget til forbundet klar: Behold trenerne.

– Vi har aldri vært bedre skiskyttere. Kombinasjonen av Siegfried og Egil som trenere har vært bra for oss, sier Tarjei Bø.

De siste årene har Egil Kristiansen hatt ansvaret for alt som handler om ski og fysisk trening for skiskytterherrene, mens franske Siegfried Mazet kom inn og har fått sving på skytebiten.

– De er «Best of both worlds», som Miley Cyrus sier, fastslår Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det er kombinasjonen av norsk utholdenhetskunnskap fra langrenn og skiskyting over flere år, i kombinasjon med litt fransk eleganse på skytebanen, utdyper Bø.

SUKSESS: Fra venstre: Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen etter gull på stafetten. Bø og Christiansen er klare på at de vil beholde Mazet og Kristiansen.

Tallenes tale er i alle fall klar. Årets OL er soleklar rekord i medaljefangst, allerede før de siste øvelsene er ferdige. I 2014 endte Norge med seks medaljer, fire færre enn laget har tatt til nå i Kina. I 2010 ble det fem medaljer.

Medaljene er dessuten godt fordelt på flere utøvere. I OL har både brødrene Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff tatt individuelle medaljer, og i tillegg ble det gull på herrestafetten.

Men flere av trenerne er nå på utgående kontrakter. Det gjelder både Mazet og Kristiansen, og stafett-ankermannen Vetle Sjåstad Christiansen legger ingenting mellom når han prøver å beskrive hva trenerne betyr for ham.

– Jeg har jo sagt at jeg gir meg den dagen Sigfried gir seg, så jeg håper de ikke gir seg i år. Jeg vil jo gjerne fortsette litt til …

Kontraktsforhandlingene med trenerne kommer trolig til å starte etter OL.

– De har vel kontrakter som går ut i år, så de sitter med sterke forhandlingskort. Det spørs om forbundet vårt blir fattigere etter det året her. Men … De er nødt til å være med videre. Det skal vi jobbe knallhardt for, sier Christiansen.

– Ja, det blir lønnsøkning, for å si det sånn, skyter Tarjei Bø inn.

– Uten tvil. De kan gjerne få en del ekstra, svarer Christiansen med et smil.

Under torsdagens pressekonferanse i utøverlandsbyen ble trenersituasjonen et tema. Utøverne legger ikke skjul på at de er litt bekymret for tilbud fra andre nasjoner, særlig etter suksessen i OL og verdenscupen.

På VGs spørsmål om trenerne kan tjene mer andre steder, tok Christiansen ordet.

– Det hadde de garantert. Jeg vet ikke hvor mye Egil har, men jeg tror russerne lett kunne fire-femdoblet det. Men vi håper forholdene for å nå ut til utøverne er bedre i Norge enn i Russland, sier han.

Da skiskytterkvinnene hadde pressekonferanse like etter, skapte de samme spørsmålene latter. Tiril Eckhoff responderte nemlig med å snu seg og henvende seg direkte til treneren Sverre Waaler Kaas.

– Har du fått tilbud fra andre nasjoner? spurte hun spøkefullt.

Eckhoff så fornøyd ut da hun fikk et lavmælt «nei» til svar fra Kaas, som trener damelaget sammen med Patrick Oberegger.

– Jeg håper de får godt betalt og at de får det de fortjener når sesongen er over. Det er ikke mitt ansvar og det er jeg litt glad for ... sier Eckhoff.

Da hun i tillegg oppfordret treneren til å fortelle litt mer om «stoda», svarte Kaas:

– Vi trives godt. Det er ikke opp til meg, det er forbundet som bestemmer.

Herretrener Egil Kristiansen sier han er åpen for å fortsette.

– Jeg stiller meg til disposisjon hvis det er ønskelig. Vi får se om vi kommer i land med noen kontrakter, men muntlig har vi i alle fall pratet om det, sier han til VG.