Krever stopp i spillreklame på Discovery-kanaler

Tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente må stanse markedsføringen for utenlandske bettingselskaper på Discoverys tv-kanaler.

Det kommer frem av en pressemelding fra Medietilsynet tirsdag morgen.

Medietilsynet har vedtatt å pålegge tv-distributørene å stanse reklamen for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. De har frist fram til 15. august med å få orden på dette.

– Tiltaket er viktig for å begrense problemspillingen i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

55.000 nordmenn er såkalt problemspillere, i følge en undersøkelse fra Universitetet i Bergen.

Monopol

Norsk Tipping har monopol på spill i Norge. Markedsføring av utenlandske spillselskaper har lenge vært forbudt, men fra 1. januar 2021 kom en ny lov som gir Medietilsynet mulighet til å pålegge norske TV-distributører å hindre markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse til å drive i Norge.

Mens Viaplay valgte å slutte og sende utenlandsk pengespillreklame på sine TV-kanaler rettet mot nordmenn etter lovendringen, så har Discovery fortsatt markedsføringen av disse bettingselskapene.

Nå setter Medietilsynet hardt mot hardt ved å kreve at de fem største TV-distributørene stopper reklamen på Discovery-kanalene FEM, Max, VOX og Eurosport Norge.

Veier tyngre

– Etter en grundig og omfattende saksbehandling, har vi nå konkludert med at det er grunnlag for å pålegge distributørene å fjerne den ulovlige reklamen, heter det fra Medietilsynet, som mener at distributørene kan bruke avtalene med Discovery til å kreve at TV-sendingene ikke skal inneholde markedsføring for pengespill som er forbudt.

– Medietilsynets vurdering er at hensynet til de mange som sliter med spilleproblemer, må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført ved å måtte fjerne reklamen. Denne vurderingen ligger til grunn for våre vedtak, sier Mari Velsand