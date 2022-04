Molde-trener Moe avviser mål-problem: – Jeg er ikke bekymret

MOLDE (VG) Mange har etterlyst en erstatter for Ohi Omoijuanfos 27 ligascoringer etter at superspissen forlot Molde. Trener Erling Moe satser på at en ny formasjon, hvor flere tar ansvar for målene, styrker Moldes offensive kraft

SJEF: Molde-trener Erling Moe har tatt grep før den nye sesongen og lagt om fra 4–2–3–1 til 3–4–3.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er ikke bekymret for at vi ikke har den rene toppscoreren som folk etterlyser. Jeg har mer vært på utkikk etter ulikhet i de posisjonene vi har i dag, forteller Molde-trener Erling Moe til VG.

I hans flunkende nye 3–4–3-formasjon forventer og krever han at flere spillere leverer målpoeng. Spesielt mye ansvar hviler på fronttrioen, som i oppladningen ofte har bestått av Ola Brynhildsen, Magnus Wolff Eikrem og David Fofana.

– De må «steppe opp» og ta ansvar. De med flere, sier Moe.

Eikrem har selv uttalt til Romsdals Budstikke at han er på supporternes lag i deres ønske om å hente en ny spiss.

Det har imidlertid ikke skjedd.

Klubben har brukt treningskampene til å spille seg varm i den nye formasjonen. Stortalentet Sivert Mannsverk (19) mener laget ser lovende ut før sesongstart.

– Jeg synes vi har tatt store steg i denne formasjonen, og personlig spilte jeg slik da jeg var på mitt beste i Sogndal, før jeg kom til Molde. Jeg vet hva det går i, sier sogningen.

Han vil danne en ung midtbaneduo sammen med Emil Breivik (21) i det nye systemet.

– Vi er ung og uredd. Vi tør å prøve begge to og er ikke redd for å gjøre feil. Vi vet at Erling har ryggen vår uansett hva vi gjør, sier Breivik om samarbeidet med 19-åringen.

– Ofte møter vi lag med tre på midtbanen, og det kan være en utfordring, men samtidig er det store gevinster med denne formasjonen. Vi ønsker ikke én spiss med alle målene, men høye vingbacker og slike ting, sier Mannsverk.

Molde har vært på utkikk etter nye angrepsspillere som kan fylle de nye angrepsrollene, men har ikke vært villig til å åpne bankkontoen for noen de ikke er 100 prosent sikker på at passer inn i deres spillestil og spillergruppe.

Forrige sesong ble de nummer to i ligaen bak Bodø/Glimt, men ingen var i nærheten av å score like mange mål som romsdalingene (70). Moe mener Omoijuanfo ville vært umulig å erstatte uansett, og formasjonsendringen kommer også som følge av et ønske om å slippe inn færre mål (40). For der var Glimt i en helt annen klasse (25).

– Helheten blir viktig for oss, både det defensive og det offensive. Vi merker at Holmgren Pedersen, Gregersen, Hestad, Linde og Ohi forsvinner, så er det jobben vår å bygge det opp igjen så fort som mulig, sånn at vi er med og «fighter» der oppe. For selv om vi er en godt drevet klubb, har vi ikke en så stor bankkonto at vi kan erstatte alle de gode som forsvinner. Da må vi bygge og utvikle, sier Moe.

De fleste aviser og medier, VG inkludert, har Bodø/Glimt på topp i tabelltipset før sesongen. Molde plasseres som regel hakk i hæl.

– Jeg det er «kanakas bra» at de tipper oss litt bak, for de har aldri truffet på noe som helst, gliser Moe om eksperttipsene.

Han er ikke redd for å si at gull er klubbens mål.

– Hvis vi ikke tør å si det, gjør vi oss en bjørnetjeneste. Vi må ha ambisjoner. Jeg klarer ikke å se for meg at vi som klubb skal sette oss ned for å diskutere målsettinger, hvor vi sier at «i år skal vi bli nummer fire», sier Moe.

– Det ligger i klubben, og man trenger nesten ikke å snakke om det i spillergruppen. Vi vet hva klubben og spillerne ønsker. Det er kult og en ny utfordring for meg, sier Mannsverk, som kom fra Sogndal til Molde i fjor sommer.

Publisert Publisert: 1. april 2022 08:56