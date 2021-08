Ny Qatar-rapport avslører uforklarlige dødsfall

Bare 15 måneder før fotball-VM i Qatar slipper Amnesty i dag en ny nedslående rapport om arbeidsforholdene i den lille ørkenstaten.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge rapporten blir omkomne migrantarbeidere i Qatar sjelden undersøkt av myndighetene. Hele 70 prosent av dødsfallene får merkelappen «naturlig død» eller «hjerteproblemer».

– Eksperter forteller oss at det er jevngodt med å si at «en person er død», sier John Peder Egenæs til VG.

Han er generalsekretær i Amnesty Norge og har lenge engasjert i spørsmål knyttet til arbeidsforhold i Qatar.

– Når vi vet at det er farlig å jobbe i så høye temperaturer, og så høy luftfuktighet som det er i Qatar, så mistenker vi at mange av disse mennene omkommer som følge av den jobben de gjør i landet, sier Egenæs.

The Guardian publiserte i februar en artikkel som fortalte om 6500 dødsfall blant fremmedarbeidere i Qatar siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010. Enkelte stilte spørsmål ved tallmaterialet i saken.

I artikkelen ble det hevdet at 69 prosent av dødsfallene var av uforklarlig art. Det samsvarer i praksis med det tallet - 70 - som Amnesty nå presenterer.

– Myndighetene i Qatar unndrar seg selv og arbeidsgiverne ansvar for disse menneskene når vi vet at de kanskje har omkommet på jobben. Og det må vi til bunns i, mener Egenæs.

AMNESTYs GENERALSEKRETÆR: John Peder Egenæs.

Artikkelen i februar var med på å sparke i gang en omfattende norsk debatt om mulig boikott av fotball-VM. Norsk fotball vendte tommelen ned for dette under et ekstraordinært forbundsting før sommeren.

Professor Dan Atar ved Universitetet i Oslo sa i et VG-intervju i mars at blant gjestearbeidere som har dødd av heteslag i stekende varme i Qatar, kunne trolig flere hundre slike dødsfall vært unngått siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010

Forventning til NFF

Allerede onsdag i neste uke venter Nederland på Ullevaal for Ståle Solbakken og det norske landslaget.

– Jeg forventer at NFF løfter Qatar-spørsmålet til FIFA, og stiller krav til myndigheten i Qatar, sier Egenæs.

Han forteller at myndighetene i Qatar har kommet med lovendringer til det bedre, senest i mai i år. Men det gjenstår fortsatt mye.

Amnesty-toppen ber om lovpålagte arbeidspauser for arbeiderne, økt beskyttelse mot varme og fuktighet utendørs, samt at alle dødsfall må granskes.

– Dersom noen dør på jobben, så må familien i hjemlandet kompenseres. I dag har vi i stedet eksempler på at de sitter igjen med gjelden som arbeideren pådro seg for å ha råd til å reise til Qatar, sier Egenæs.

Han er opptatt av å holde trykket oppe mot qatarske mynidgheter frem mot fotball-VM i 2022.

Frykter tiden etter VM

Et annet sted i verden sitter Malcolm Bidali, som fikk mye oppmerksomhet da han ble bortført og satt i forvaring av myndighetene i Qatar i vår. Fremmedarbeideren Bidali hadde blogget kritisk om arbeidsforholdene han opplevde i landet.

Nå er han fri og har skrevet et nytt innlegg om de 12 ukene han satt i forvaring.

– Jeg kan ikke unngå å tenke på hva som venter migrantarbeiderne etter fotball-VM. Om arbeiderne fortsatt kommer til å bo under fryktelige forhold, om de går måneder uten å få lønn, om de ikke kan bytte jobb som de vil eller om arbeidere ikke opplever rettssikkerhet: Hva skjer når ingen følger med lenger? spør Bidali.

Og:

– Dersom jeg ble urettferdig arrestert og fikk bot på urettferdig grunnlag - mens alles øyne var rettet mot Qatar, hva skjer da når ingen ser på lenger?

Qatar bestrider rapportens innhold

– Vi er verken enig eller støtter Amnestys standpunkt mot Qatar, skriver en talsmann i kommunikasjonsavdelingen til staten Qatar til VG.

Qatar hevder at reformene som er innført siden de ble tildelt VM har kommet mer enn én million mennesker til gode – og sikter til at de har hatt positive ringvirkninger i regionen.

– I motsetning til det Amnesty rapporterer, er skade- og dødelighetsstatistikken som Qatar benytter i tråd med internasjonal praksis og de har satt en ny standard for regionen. Det at Amnesty insisterer på at Qatar skal strekke seg lengre enn dette mangler sidestykke.

– Qatar vil [...] ikke la seg påvirke av organisasjoner som ønsker å diskreditere fremskrittene vi har gjort.