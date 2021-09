Amerikansk ekspert om Hovland: Her taper han slag til feltet

Ryan Lavner, skribent i Golf Channel, mener Viktor Hovland (23) kun har en svakhet i spillet sitt sammenlignet med de aller beste golfspillerne.

INNSTILT SIKTE: Viktor Hovland har hatt en strålende sesong på PGA-Touren. En amerikansk golf-kjenner mener nærspillet er Hovland mulighet for å ta innpå de aller beste spillerne.

– Han er allerede en av de mest komplette spillerne, men er det en ting han kan forbedre, er det nærspillet. Jeg tror Viktor vil være den første til å innrømme det. Det er den eneste delen av spillet hvor han for tiden taper slag til feltet, sier Lavner.

Hovland ble sist helg nummer fem i PGA-avslutningen Tour Championship og klatret til nummer 14 på rankingen.

Statistikken fra PGA understreker poenget til Lavner om at Hovland har mer å gå på i nærspillet.

Hovland er kjent som en av de beste spillerne på lange slag og ranket som nummer 5 på utslagene og nummer 15 på innspillene til green, mens rundt greenene og på puttingen er han ranket som henholdsvis nummer 124 og 99.

– Han er ikke der han vil være ennå, men han har tatt enorme steg siden han kom inn på Touren i 2019. Han vil fortsette å utvikle denne delen av spillet med hjelp av sving-treneren Jeff Smith, og det vil føre til bedre og mer stabile slag.

Hovland ble sist helg nummer fem da PGA Tour-sesongen ble avsluttet med den siste turneringen, Tour Championship.

– Viktor hadde nok en gang en veldig solid turnering. Han fortsatte å vise at han ikke frykter de store turneringene. Hadde puttingen hans vært «on fire» på East Lake, kunne han virkelig ha kjempet om tittelen, mener Lavner.

Golf Channel-skribenten er klar på at Hovland er blitt en svært populær spiller i PGA-sirkuset.

– Femteplassen viser at spillet hans virkelig er på øverste nivå. Å oppnå denne bragden i en alder av 23 bekrefter at han har har blitt en av de beste spillerne i verden. Med sitt bunnsolide spill og hans imøtekommende oppførsel, har han fått stor respekt og beundring. Det er all grunn til å tro at Viktor blir enda bedre i løpet av 2021-22-sesongen, sier Lavner.

Viktor Hovland sa før PGA-tourmesterskapet at nærspillet ikke er noe hokus-pokus og at dette er noe han trener på stadig.

– Putting er så marginalt. Jeg føler fortsatt at jeg putter veldig bra. Det handler om å få litt flyt, og bli komfortabel med de korte puttene og få hastigheten inn. Det er små, fundamentale ting jeg gjør uke til uke, sa Hovland til VG.

Allerede torsdag er det klart for en ny turnering for Hovland. Nordmannen skal da spille i BMW PGA Championship på Europatouren. Han slår ut 13.40 norsk tid, og skal spille i gruppe med Ryder Cup-kaptein Pádraig Harrington og Tyrrel Hatton.

24–26. september spilles Ryder Cup.