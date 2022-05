Russisk sjakkpresident vil ha gjenvalg – får med seg nordmann

Russeren Arkadij Dvorkovitsj ønsker gjenvalg som president i det internasjonale sjakkforbundet. Norske Jøran Aulin-Jansson har sagt ja til å stille som en av hans to visepresidenter.

SJAKK-LEDERE: Arkadij Dvorkovitsj (t.v.) og Jøran Aulin-Jansson.

Det er tidligere verdensmester Viswanathan Anand som er Dvorkovitsj’ «deputy president», altså nummer to i hierarkiet – som en form for stedfortredende president.

Jøran Aulin-Jansson er en av to visepresidenter på Djorkovitsj’ liste, sammen med Mahir Mammedov.

Aulin-Jansson skjønner at det kan komme reaksjoner på at han velger å stille i Dvorkovitsj’ team ved valget i FIDE:

– Jeg er glad og beæret for å kunne jobbe for FIDE. Den nåværende og forhåpentligvis kommende president har gjort en meget god jobb. Jeg vet det er mange som synes man ikke skal samarbeide med russere på grunn av de grufulle krigshandlingene i Ukraina. Jeg har en forståelse for det, men mener dialog er viktigere. Jeg håper også på en hurtig seier for Ukraina.

Har fått gjennomgå

Dvorkovitsj har ledet FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) siden 2018. Han var tidligere visestatsminister i Russland.

VG kunne nylig fortelle at Dvorkovitsj har fått gjennomgå voldsomt i hjemlandet for sin manglede støtte til krigen i Ukraina, uttalt i et intervju med motherjones.com.

– Landsforræder, kalte politikeren Aleksandr Khinsjtein fra Putin-partiet «Forente Russland» ham i et av russisk TVs mest kjente propagandashow for Kreml, «Solovjov».

Han måtte også gå av som styreleder for det russiske svaret på Silicon Valley:

Det nasjonalistiske mediet tsargrad.tv har satt Dvorkovitsj på sin liste over de «100 mest russobe russerne». Der står han sammen med mange av de mest kjente krigskritikerne.

Men Dvorkovitsj har også lagt ut en melding der han skriver at «jeg er oppriktig stolt over motet til våre soldater, som til enhver tid forsvarer sitt hjemland og frihet».

Tidligere president

Mannen som nå skal stille til valg sammen med Dvorkovitsj, var tidligere president i Norges Sjakkforbund.

FIDE - med Dvorkovitsj som president - bestemte i mars at Russland og Hviterussland ikke får delta med landslag i offisielle turneringer. I individuelle turneringer vil spillere fra de to landene kunne delta under FIDE-flagget. Det er også innført forbud mot ytringer som støtter Russlands krig. Derfor har de utestengt tidligere VM-utfordrer Sergej Karjakin i et halvt år på grunn av hans sterke offentlige støtte til krigen og president Vladimir Putin.

Magnus Carlsen sa i et intervju med VG i april at han er usikker på om det var riktig utestenge Karjakin fra alle konkurranser i regi av FIDE:

– Det er vanskelig å vurdere, fordi denne situasjonen er helt ny. Det finnes ikke mange paralleller i historien. Jeg er selvfølgelig ikke enig med Karjakin i noe som helst, men om det er riktig å utestenge folk for meninger som vi ikke tolerer? Jeg er usikker. Det er mulig det lønner seg i en vanskelig tid, men du setter også en presedens for hva som kan komme senere, sa verdensmesteren blant annet.

Årets sjakk-OL er flyttet fra Moskva til Chennai i India, der valget foregår. Enyonam Sewa Fumey fra Togo har også erklært sitt kandidatur som president.