Vålerenga tok første stikk i kvartfinalen: – Deilig å kjenne på sluttspillnerver

(Vålerenga – Storhamar 5–2) Veteranen Martin Røymark (35) startet festen da Vålerenga fikk en perfekt åpning mot rivalen Storhamar i sluttspillet.

DRØMMESTART: Vålerenga-spillerne kunne ikke bedt om stort mer fra den første kvartfinalen. Her fra et oppgjør mot Stjernen i grunnspillet.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Etter at sluttspillet har blitt avlyst de to siste sesongene grunnet coronapandemien, var det søndag klart for de første sluttspillkampene i Norge på tre år.

– Det var deilig å kjenne på litt sluttspillnerver. Det var lenge siden sist, sier Vålerenga-profil Røymark til TV 2 etter den første perioden.

På papiret var det Jordal Amfi som skulle huse den største kampen, der Vålerenga tok imot Storhamar. Hjemmelaget endte på fjerdeplass i serien, og fikk en strålende start på den første kvartfinalen mot laget som kom på sjetteplass.

Drøye fem minutter ut i første periode kom Vålerenga på en overgang. 46 spilte til Røymark, som sendte den videre til Jørgen Karterud. Han fyrte av og fikk frem en retur fra Storhamar-keeper Evan Buitenhuis. Returen plukket Røymark opp, og 35-åringen kriget inn sluttspillets første scoring.

– Det blir ikke noen fine mål i sluttspill som regel, og det der var et typisk sluttspillmål, sier Røymark.

27 sekunder ut i andre periode scoret han det som dog kunne minne om et vakkert sluttspillmål. Mattis Olimb spilte pucken inn til Røymark, som limte den opp i vinkelen og det sto 2–0 til Vålerenga.

SCORET TO: Martin Røymark leverte varene i søndagens kvartfinale.

Storhamar brukte imidlertid ikke mer enn under to minutter på å redusere. Josh Nicholls sendte av gårde et distanseskudd, som fant veien helt inn i målet bak Vålerenga-keeper Tobias Breivold.

Reduseringen var et faktum, men halvveis ut i andre perioden økte Vålerenga igjen ledelsen – og det på merkelig vis. Olimb fikk mulighet på åpent mål, men sendte pucken utenfor. Der var Buitenhuis, som på uheldigvis slo pucken inn i eget mål.

Like før perioden var over dukket Nicholls opp igjen. Med sin andre scoring i kampen sørget kanadieren for at kampen levde i beste velgående før tredje og siste periode.

Der tok det snaue ti minutter før den første scoringen kom, og da den var signert Tobias Lindström og Vålerenga så det ut til å gå mot seier for Espen «Shampo» Knutsens mannskap. Det som fantes av tvil ble fjernet av Sebastian Johanson, som fastsatte resultatet til 5–2 halvannet minutt før slutt.

– Jeg synes vi ser preget og små ut fra start. Vi spiller ikke helt på instinkt, og blir flyende litt i mellom. Vi gir for lette spillvendinger til de beste spillerne på Vålerenga, sier Storhamar-trener Anders Gjøse til TV 2.

Fakta Søndagens kamper i sluttspillet Stavanger Oilers – Ringerike 6–0

Sparta – Frisk Asker 5–2

Vålerenga – Storhamar 5–2

Stjernen – Lillehammer 2–4 (kampen pågår) Les mer

PS! For å kåre en vinner i kvartfinalen spilles det best av syv oppgjør. De neste kampene venter tirsdag.