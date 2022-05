Diamond League-debuterer etter corona-sykdom: – Kroppen var ikke i orden

Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) måtte utsette treningsleiren i høyden i tre uker etter å ha blitt covid-19-syk i mars, men er lørdag likevel første – og eneste – norske friidrettsutøver på startstreken i et Diamond League-stevne denne VM- og EM-sesongen.

DOBLER I EM: Karoline Bjerkeli Grøvdal under 5000-meteren på Bislett i juli i fjor. Lørdag sesongdebuterer i stevneserien Diamond League i Birmingham, som eneste norske friidrettsutøver.

– Det føles veldig tidlig. Slik er det alltid med det første løpet. Men det var planlagt før jeg dro, sier hun og snakker om den tre uker lange treningsleiren 2000 meter over havet i Flagstaff i Arizona.

Med «tidlig» og «det første løpet» sikter hun til 5000-meteren i Birminghams Diamond League-stevne lørdag.

Etter hjemkomsten fra Arizona 17. mai har Karoline Bjerkeli Grøvdal kun hatt snaue fire dager til å overvinne ni timer tidsforskjell og tilhørende jetlag før hun skal bryne seg mot verdenstoppene Francine Niyonsaba fra Burundi (personlig rekord 14.25,34) og Fantu Worku fra Etiopia (14.26,80) – i et felt bestående av 23 løpere. Karoline Bjerkeli Grøvdals satte personlig rekord på distansen med 14.43,26 i Brussel 3. september i fjor.

Hun er kvalifisert for 1500, 5000 og 10.000 i VM i juli og EM i München i august. Hun vil «bare» løpe 5000 i VM, i EM løper hun «mest sannsynlig» den nest lengste og den lengste distansen.

– Det ville være litt vel tøft å gjøre det i begge mesterskapene, sier hun.

Det ble det også da hun testet positivt for coronaviruset et par dager etter å løpt inn til 3. plass på halvmaraton i New York City med sterk personlig rekord, 1.08,07.

– Jeg testet negativt dagen før, men er sikker på at jeg hadde det i kroppen da jeg løp – og jeg løp bra, påpeker hun.

Så ble hun «ganske heavy» forkjølet. Deretter gikk det litt opp og ned, før hun begynte å løpe igjen. Da ble hun «ekstremt tungpustet».

– Kroppen var ikke i orden, forklarer hun.

OL-NEDTUR: Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte bryte 10.000-meteren i Tokyo-OL i fjor. På 5000-meteren endte hun nest sist.

Avreisen til hjemmevante Flagstaff ble utsatt en uke, ytterligere en uke, og en uke til. Hun sier hun, med tanke på den lange utsettelsen, er glad hun hadde is i magen, og tilføyer at «det er deilig å ha hatt det».

– Jeg er langt unna å skulle spisse baneform i mai. Men jeg kan løpe ganske fort på vintertreningen, og er tilbake der jeg var før løpet i New York og jeg fikk corona, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun forteller at hun har luftet et ønske om å løpe 1500 meter i Romas Diamond League-stevne 9. juni, før hun en uke senere – to dager etter fylte 32 – skal løpe favorittdistansen 5000 meter på Bislett. Deretter bærer det tilbake til Flagstaff og finishforberedelsene til VM 15.–24. juli.

PS! Jakob og Filip Ingebrigtsen sesongdebuterer i Diamond League i VM-byen Eugene 28. mai (en engelsk mile/1609 meter). Karsten Warholms Diamond League-debut 2022 blir antagelig på Bislett 16. juni.