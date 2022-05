Sandstø raste mot dommeren etter utvisning: – Håper han ikke får sove i natt

STAVANGER (VG) (Viking – Jerv 3–0) Det kokte fullstendig over for Jervs Erlend Hustad (25) etter at han fikk sitt andre gule kort på to minutter.

RØDT KORT: Erlend Hustad, som ikke er i bildet, har nettopp fått marsjordre.

Ti minutter før pause gikk Viking-stopper David Brekalo i bakken etter en duell med Jerv-spiss Erlend Hustad.

Bare minuttet tidligere hadde Hustad fått sitt første gule kort, og da assistentdommeren løftet flagget steg forventningene blant et fullsatt SR-Bank Arena om at det røde kortet ville vise seg.

Jerv-trener Arne Sandstø raste etter kampen.

– Det er en linjedommer som er overilt, og det blir gitt et rødt kort som ikke er i nærheten av rødt kort. Det er helt krise. Dommeren sier han har sett det selv. Jeg håper han ikke får sove i natt. For det er grusomt. Det er krise, sier Sandstø til Discovery etter kampslutt.

Erlend Hustad var oppgitt etter utvisningen.

– Jeg har ikke fått noen forklaring. Jeg regner med de ikke klarer å hoste opp noen forklaring på det andre gule, sier Erlend Hustad på Discovery.

Men Sandstø synes ikke noe om at Hustad gikk til assistentdommeren etter utvisningen.

– Det virker på meg som om alle godtar den spontane reaksjonen, som naturlig er i den idretten vi driver med, men etter det bør Hustad gå i garderoben, sier Sandstø til VG.

Brekalo mener kortet var helt korrekt.

– Jeg ville komme foran ham, han strakte ut armen foran halsen min. Det var rett beslutning, sier Brekalo til VG.

Veton Berisha scoret på straffe for Viking senere i kampen, men etter kampslutt sa han lite om det røde kortet.

– Jeg har ikke noe syn på det. Jeg har ikke sett det, sier Berisha på sending etter kampslutt.

Viking-treneren: Riktig avgjørelse

Viking-treneren får se duellen som gir det røde kortet på TV. Han mener Hustad har armen høyt oppe og er uheldig som treffer Viking-spilleren i ansiktet, uten at det er med vilje.

– Det ser greit ut at det er gult kort, sier Viking-trener Morten Jensen om Hustads andre gule kort, som gjorde at han måtte forlate banen.

Hoveddommer Kai Erik Steen diskuterte litt med sin assistent – som tydelig illustrerte at Hustad hadde brukt albuen – før han dro opp det andre gule kortet til Jerv-spissen.

En tydelig frustrert Hustad løp bort til Brekalo som fikk behandling, før han gikk bort til assistentdommeren og leverte en skalle-bevegelse før han ble dyttet unna og gikk i garderoben.

– Synes synd på Jerv. Feilaktig rødt kort for filming. Hvis Erlend Hustad må stå over på grunn av det der, mener jeg Kai Erik Steen må ta seg en pause, sier Ranheim-spiller Michael Karlsen på Fotball Direkte.

– Jeg synes det er tynt og veldig frustrerende, sier Jerv-kaptein Mathias Wichmann til Discovery+ i pausen.

Se hele situasjonen her:

Jerv måtte spille godt over en omgang med én mann mindre, men serieleder Viking klarte likevel ikke å skape all verden mot den nyopprykkede Grimstad-klubben.

Så mottok Veton Berisha ballen i Jervs sekstenmeter med snaue 20 minutter igjen. Landslagsspissen prøvde å legge lavt inn foran mål, og ballen gikk i hånden på en skliende Torje Wichne.

Dommer Steen pekte på ellevemeteren, og Berisha la ballen til rette. Ballen sendte han midt i mål, og da Jerv-keeper Øystein Øvretveit kastet seg til siden sto det 1–0 til vertene.

SERIELEDERNE: Viking-spillerne fikk mye å juble for mot slutten av kampen mot Jerv.

Jerv klarte ikke å sette inn et trykk i jakten på en utligning, og i stedet rant det inn bakover på tampen.

Først doblet Brekalo ledelsen i det 84. minutt, da han banket ballen i hjørnet med venstrefoten etter et hjørnespark.

Bare et par minutter senere kombinerte innbytterne Niklas Sandberg og Mai Traore seg frem til 3–0. Sandberg la inn foran mål, der Traore sikkert satte ballen i nettet bak en sjanseløs Øvretveit.

Flere scoringer ble det ikke, og Viking topper eliteserietabellen med 19 poeng på åtte kamper.

Nå kan Viking-spillerne gå i 17. mai-toget som serieledere for første gang siden 2001.

