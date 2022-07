Vartet opp med overtidsmagi – dediserte seieren til skadd lagkamerat

(Odd – LSK 1–2) På overtid av overtiden sørget Tom Pettersson for tre poeng til LSK. Seieren dediserte han til lagkamerat Frederik Holst som nylig skadet seg stygt

Etter sesongens første hjemmetap forrige runde, reiste LSK til Skien i håp om å slå tilbake og ta meg seg tre poeng.

Og på overtid av overtid klarte de nettopp det. På corner fra høyre steg Colin Rösler til værs og fikk stanget ballen til Tom Pettersson, som igjen fikk pirket den inn i Odd-nettet.

– Jeg var så sliten i de siste minuttene, så det å få det målet på slutten var helt fantastisk, sier målscorer Pettersson til Discovery+ og fortsetter:

– Det er ikke de peneste målet jeg har gjort, jeg trodde Colin skulle sette den, men så var det bare å pirke inn den.

Men det var ikke bare poengtapet hjemme mot Viking i forrige runde som gjorde vondt for Pettersson og LSK spillerne. For mandag pådro den danske midtbanespilleren Frederik Holst seg et brudd i ankelen etter et uhell på trening, og er med det ute i flere måneder.

– Det var veldig tungt mot Viking. Så hadde vi dessverre en trist ting som skjedde med Frederik Holst dagen etterpå, hvor man skjønnet at det å tape en kamp ikke er alt. Han skadet seg alvorlig, vi tenker alle på Holst, denne seieren var for ham, sier Petterson.

Og seieren kom etter at det var LSK som «startet» kampen best. For etter en førsteomgang uten scoringer, fant gjestene veien til nettmaskene først i den andre omgangen.

Etter strålende forarbeid av Ylldren Ibrahimaj sendte Magnus Knudsen LSK i ledelsen med en vakker curl i det lengste hjørnet.

De rødkledde jublet for scoring og følte nok at tre poeng var innenfor rekkevidde, selv med 30 minutter igjen å spille. For hjemmelaget hadde frem til da vært alt annet enn målfarlige.

Men da LSK først scoret, fikk også hjemmelaget blod på tann. Etter et flott innlegg av Conrad Wallem steg Tobias Lauritsen til værs og stanget inn 1–1, før poenget glapp på corner med minst mulig tid igjen av kampen.

– Vi har ikke vært så vasse i de siste kampene på offensiv dødball som vi var tidligere i sesongen. Men i dag glitret vi til når vi absolutt trengte det som mest, oppsummerer LSK-trener Geir Bakke til Discovery+.

Med søndagens trepoenger står LSK med seks poeng på siste fire kampene, det etter 27 poeng på de 11 første kampene.

Samtidig som LSK vant i Skien, tok Molde tre nye poeng etter sin 1–0-seier over Haugesund. Dermed er de to lagene likt på poeng på toppen av tabellen.

Men at LSK er en kandidat til å vinne årets eliteserie, vil ikke Bakke høre noe av, helt enda.

– Vi har masse vi må bli bedre på, det ser vi i dag. Så blir man litt programforpliktet til at man si det ene eller det andre. Vi må bli bedre hvis vi skal påberope oss at vi skal være med helt der oppe helt inn, det tror jeg alle er innforstått med, sier Bakke til Discovery+.

Publisert Publisert: 17. juli 2022 19:50 Oppdatert: 17. juli 2022 20:19