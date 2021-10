Sahraoui-show da Vålerenga snudde til seier

INTILITY ARENA (Vålerenga – Haugesund 2–1) Mange av Vålerengas supportere forlot stadion i protest og fikk ikke med seg hjemmelagets sene snuoperasjon.

DAGENS HELT: Osame Sahraoui sørget for tre poeng med scoring og assist mot Haugesund.

20 minutter ut i kampen ble det hengt opp et banner med protest mot VAR (videoassistert dømming) på stadion. Samtidig marsjerte mange av Vålerengas supportere ut portene.

De reagerer på manglende medvirkning i avgjørelsen om å innføre VAR i norsk fotball.

– Det ene er at vi er veldig lei oss for at VAR innføres i 2023. Nesten like viktig er prosessen som ledet mot beslutningen. Ingen av klubbene har involvert supporterne, sier Erling Rostvåg, talsperson i Klanen, til VG om hvorfor fansen gikk.

Han forteller at det var supportere fra flere grupperinger som forlot stadion, men at det var frivillig om man ville gå eller ikke. Vålerenga har tatt selvkritikk på at de ikke involverte fansen.

– Jeg synes ikke det er greit. Vi tok det opp med klubben og de la seg flate. Det er ikke en omstridt påstand, sier Rostvåg om VAR-innføringen.

De som gikk fikk ikke med seg Vålerengas snuoperasjon. Med ti minutter igjen lå hjemmelaget under, men scoringer fra Osame Sahraoui og Nicolaj Thomsen reddet dagen for Oslo-klubben. Men det var Haugesund som kom best i gang.

Bare et par minutter ut i kampen måtte Martin Samuelsen forlate banen med en skade. Angrepsspilleren holdt seg til ryggen og inn kom Kristoffer Velde. Det viste seg som et vellykket bytte fra Jostein Grindhaug.

Ti minutter før pause løftet han ballen inn i boksen, hvor et passivt og uoppmerksomt Vålerenga-forsvar ikke plukket opp Peter Therkildsens løp. Han pirket enkelt inn kampens første scoring.

JUBEL: Peter Therkildsen scoret kampens første mål.

Hjemmelaget hadde ballen, men klarte ikke å skape de store sjansene. De var svært nære da Jonatan Tollås Nations headet i tverrliggeren, men måtte jage videre etter pause.

Der var det en ny innbytter som leverte målgivende pasning. Dag-Eilev Fagermo var tydelig misfornøyd og gjorde tre bytter i pausen – blant dem Odin Thiago Holm.

Etter en periode med enormt press fra hjemmelaget, lykkes det endelig da trønderen serverte Osame Sahraoui. Unggutten banket ballen utagbart i det lengste hjørnet.

Like før slutt var Sahraoui, som var en pine for Haugesunds forsvar, tilrettelegger. Han fant Nicolaj Thomsen med et pent innlegg, som dansken banket inn til seier.

