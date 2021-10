Kåre Ingebrigtsen om Brann-sparkingen: – Det kunne jeg sagt mye om

Samtidig som Kåre Ingebrigtsen (55) er høyaktuell for ny jobb i Åsane, uttaler han seg for første gang om avskjeden i Brann.

LIKE FØR AVSKJEDEN: Her leder Kåre Ingebrigtsen sin siste Brann-trening før han får sparken 19. juli. Først tre måneder senere uttaler han seg om avskjeden.

– Det er vel ingen trenere som får sparken som synes det er rettferdig. Det kunne jeg sagt mye om, men det har jeg ikke noe ønske om, sier Ingebrigtsen til Bergens Tidende.

Samme avis meldte tirsdag at trønderen er samtaler med Bergens nest største klubb på herresiden, Åsane.

Ifølge avisen skal det være snakk om en rolle som sportssjef i Obos-liga-klubben.

Spurt om hvordan han ser på Branns prestasjoner nå, er han mer ordknapp.

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er nok folk som mener om Brann. Jeg håper Eirik (Horneland) og Andrea (Lomberto) lykkes med å holde plassen, sier den tidligere Brann-treneren.

– Tror du det?

– Jeg håper. Og jeg tror det. Det er kvaliteter nok i det laget der, sier Ingebrigtsen.

19. juli bekreftet Brann at Ingebrigtsen var ferdig i klubben etter et snaut år, Brann lå soleklart sist og trønderens assistent Horneland tok over.

Siden har klubben vært gjennom en opprivende utenomsportslig skandale, etter et mye omtalt nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag 10. august.

Samtidig har resultatene på banen forbedret seg voldsomt og før helgens 1–1-kamp mot Stabæk var kun topplagene foran Brann på den VG-komponerte «Horneland-tabellen».

Ingebrigtsen har på sin side vært taus om exiten fra Brann helt til i dag.

