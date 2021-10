Mot løsning: «Gammelt» forslag kan bli løsningen som avslutter Bråthen-saken

Et «gammelt» forslag til løsning skal ligge på bordet for å løse den opprivende konflikten mellom ledelsen i Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen (52).

FÅR FORTSETTE? Clas Brede Bråthen ønsker selv å fortsette som sjef for hopperne.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Etter det VG forstår er det et forslag som ble lansert allerede 27. september som nå er tatt opp av skuffen igjen:

Det vil innebære at Bråthen fortsetter som sportssjef for hopplandslaget, men at han får sin egen arrangementssjef, Ståle Villumstad, som ny administrativ sjef.

Det gjør at Bråthen ikke lenger vil rapportere direkte til generalsekretær Ingvild Bretten Berg, som han har gjort til nå, men til Villumstad,

Både Clas Brede Bråthen og hoppkomiteen skal ha akseptert denne løsningen. Skistyret til Erik Røste valgte likevel å vende tommelen ned for tre uker siden: Skiforbundet mente at Bråthen ikke skal få lov til å velge «sin egen» sjef.

Skistyret og Røste mente i stedet at en tredje person burde komme inn utenfra, og ta styringen over grenen hopp.

Dette sa skiforbundets advokat, Nina Sandnes, til VG 30. september:

– Langt på vei aksepterte skistyret denne løsningen, foruten ett vesentlig punkt: At en ansatt får lov til å bestemme hvem som skal være sjefen sin. Beslutningen om hvem som skal være Bråthens leder skal han få delta i, men den endelige beslutningen blir arbeidsgivers, sa Kluge-advokaten.

Etter det VG forstår, og som TV 2 også melder i dag, skal Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund ha sittet i forhandlinger i mer enn ti timer i går, onsdag.

VG avslørte nylig hvordan den tidligere storhopperen Per Bergerud trakk seg i protest fra hoppkomiteen, nettopp fordi forslaget som ble lansert 27. september ble vraket av skistyret.

Nå kan forslaget likevel ende opp med å bli en endelig løsning på konflikten som truer med å velte hele ledelsen i skiforbundet.

Flere skikretser har den siste tiden uttrykt misnøye med at saken ikke finner en løsning. I går, onsdag, valgte Buskerud Skikrets å fremme mistillitsforslag mot Røstes styre - uavhengig av hva som skjer i den pågående Bråthen-saken.