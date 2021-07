Katrine Aalerud «vil plage» favoritten

Katrine Aalerud (26) har tatt et godt steg opp mot verdenstoppen i 2021, mye takket være hjelpen fra lagvenninnen Annemiek van Vleuten (38). I OL skal de igjen kjøre mot hverandre – noe Aalerud gleder seg stort til.

PÅ LAG: Til vanlig kjører Annemiek van Vleuten (oransje ledertrøye) og Katrine Aalerud (blå trøye) på lag i spanske Movistar. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo / photogomezsport.com

OL-gullet er mer eller mindre det eneste som mangler i den fantastiske karrieren til Annemiek van Vleuten. Nederlenderen har vunnet både VM og EM tidligere, og virket til å være på vei mot OL-gull i Rio i 2016, før hun på dramatisk vis krasjet i utforkjøringen ned fra den siste bakken.

Veteranen har slått kraftig tilbake siden og har hatt sine beste år i karrieren de siste fem sesongene. Før årets sesong ble hun klar for Movistar, laget til Katrine Aalerud. Der har Aalerud og Van Vleuten vært som en uatskillelig duo, som har kjørt det meste av ritt sammen og som har hatt flere treningsleirer sammen.

– Hun har mye erfaring, og hvordan hun tenker er gull verdt for min del. Det taktiske har vært min svakhet, så det hjelper veldig å kunne sparre med henne. Jeg har jo nesten vært med henne et halvt år i strekk, så det sier seg selv at du får god kontakt, sier Aalerud til VG.

I søndagens fellesstart står de igjen på startstreken sammen, men da som konkurrenter.

– Hvordan blir det å kjøre mot henne?

– Det blir gøy. Jeg håper jeg kan plage henne litt. Det er i hvert fall målet mitt, at hun kan være litt irritert på meg etter målgang. Jeg har fått mye erfaring av å kjøre med Annemiek. Det å lære fra henne er gull verdt, og noe jeg tar med meg videre inn i OL, sier Aalerud.

SEIERSGROSSIST: Annemiek van Vleuten har allerede vunnet fem ritt denne sesongen. Her fra seieren i Flandern rundt. Foto: Olivier Matthys / AP

– Kommer du til å be om noen råd inn mot søndagen?

– Vi har snakket en del om det før vi dro til OL. Jeg føler jeg har spurt henne ut om det jeg har lurt på. Hun er veldig profesjonell og fokuserer på det hun skal gjøre, så vi er våre egne bobler.

Det nære forholdet mellom de to fikk man blant annet se i video lagt ut av laget på Twitter etter Amstel Gold Race i vår:

Nederland stiller med de fire kanskje største favorittene i Van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos og Demi Vollering og vil utvilsomt være laget å slå. I tillegg til Aalerud, stiller Norge også med Stine Borgli.

Borgli måtte stå over NM for en drøy måned siden med hjerterytmeforstyrrelser, men kunne under et mediemøte fortelle at hun nå er klar for konkurranse igjen og at det ikke er noen usikkerhet knyttet til hjertet. 31-åringen gleder seg stort til å ta fatt på søndagens ritt.

– Det er en kjempehard løype. Men det er også et veldig åpent ritt. Det er en løype som kan passe flere enn bare klatrerne, sier Borgli.

