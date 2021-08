Myrhol satte karrierpunktum med kvartfinaletap: – Føles helt tomt

TOKYO/OSLO (VG) (Danmark – Norge 31–25) Norges OL-drøm tok slutt etter tapet for Danmark i kvartfinalen. Det betyr også at Bjarte Myrhol (39) og Magnus Jøndal (33) sine karrierer er over.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det føles helt tomt, sier Bjarte Myrhol til VG.

I kvartfinale-tapet mot Danmark avsluttet Myrhol en fantastisk karriere, som blant annet inneholdt to VM-sølv.

Samtidig ble han den spilleren med flest kamper for det norske herrelandslaget i håndball. Oppgjøret mot danskene var Myrhols 263. kamp for Norge – én mer enn keeperlegenden Steinar Ege.

– Helt ærlig er det noe jeg har kikket på de siste to årene og brukt som motivasjon. Det er en ære å gå forbi Ege, sier Myrhol.

– Det er bare å ta av seg hatten. Det er en norsk håndballegende, sier Sander Sagosen til VG om Myrhol.

Slutt er det også for kantspiller Magnus Jøndal, som i likhet med Myrhol legger opp.

– Jeg skulle gjerne spilt to kamper til før jeg ga meg. Sånn ble det ikke, og det er kjedelig, sier Jøndal til VG.

– Hvordan har det vært å være profesjonell håndballspiller, og spille for det norske landslaget?

– Det har vært veldig morsomt. Det har vært en drøm siden jeg var veldig liten.

KARRIERESTOPP: Tapet for Danmark ble Magnus Jøndals siste i karrieren. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge sto ovenfor en mektig oppgave, da de doble verdensmesterne og regjerende olympisk mester Danmark sto på motsatt banehalvdel.

De norske gutta kjempet hardt, men fikk det veldig tøft mot de danske favorittene. Det hele toppet seg med Sander Sagosens utvisning drøye fem minutter før slutt.

OPPGITT: Sander Sagosen måtte se de siste minuttene av kvartfinalen fra sidelinjen. Foto: Stian Lysberg Solum

Sist lagene møttes endte det 31–22 til Danmark i VM-finalen 2019, og det ble nok en gang storseier til danskene. Det endte 31–25 til Danmark i Tokyo tirsdag.

– Vi går tom for krefter. Danmark er bedre enn oss, så enkelt er det, sier Sagosen.

Les også Folkebørsen: Operasjon klin umulig

Dermed endte det med exit i kvartfinalen, i det som var det norske herrelandslagets første OL-deltagelse siden 1972.

– Det er kjipt. Vi hadde drømt om mer. Det er bittert sånn det endte nå, sier strekspiller Magnus Gullerud til VG.

– Vi taper mot et bedre lag. Vi gjør det vi kan, men det holder ikke. I dag er vi bare ikke gode nok.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: De norske håndballgutta er ute av OL, samtidig som Bjarte Myrhol (til venstre) sin karriere er over. Foto: Stian Lysberg Solum

Sagosen scoret kampens første mål, men derfra gikk Danmark rett opp i 4–1. Sist lagene møttes vant Danmark med ni mål, og man kunne frykte at danskene skulle begynne å dra ifra allerede innledningsvis i kvartfinalen.

Heldigvis kriget Norge seg raskt tilbake, og utlignet til 6–6 etter ti minutter.

Resten av første omgang ble en tett affære, der danskene gikk til pause med ettmålsledelse: 13–12.

I andre omgang fikk Norge kjørt seg de første minuttene, og danskene brukte bare åtte minutter på å øke til en femmålsledelse.

Norge svarte med to raske scoringer, men kom seg aldri nærmere enn de tre målene takket være flere feil i angrep og gode redninger av Niklas Landin. Den danske målvakten reddet ni av de norske skuddene i kvartfinalen.

Etter to utvisninger tidlig i første omgang, levde Sagosen farlig resten av kampen. I 54. minutt kom den tredje, og da også det røde kortet.

– Å få to tominuttere skjer, men jeg synes alle tre er rimelig billige. Det er kjipt, sier Sagosen til TVNorge.

Fra sidelinjen måtte Norges største stjerne se at det endte med seksmålstap.

Norge må reise hjem, mens danskene kan forberede seg på semifinale mot Spania torsdag.

Publisert Publisert: 3. august 2021 11:31 Oppdatert: 3. august 2021 12:16