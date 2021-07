Norge fikk revansje mot Montenegro – videre til kvartfinalen

TOKYO/OSLO (VG) (Montenegro – Norge 23–35) Håndballjentene tok en knusende seier og er klare for kvartfinalen i OL. Lørdag venter en mulig gruppefinale mot Nederland.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Håndballjentene tapte 23–28 mot Montenegro i OL-kvalifiseringen tidligere i år, men fikk en etterlengtet revansje da det gjaldt som mest.

Seieren sender Norge videre til kvartfinale i sommerens OL. Både Norge og regjerende verdensmester Nederland står med full pot etter tre kamper, og lørdagens oppgjør mellom nasjonene kan bli en ren gruppefinale.

– Jeg var ikke bekymret, men utålmodig på at nå må den snart i mål. Jentene vil ofte litt for mye. Vi visste at vi hadde skapt så mange sjanser, at det handlet om å sette dem, sier Thorir Hergeirsson til TV Norge.

Norge slet før pause, men vant den andre omgangen overbevisende 22–10.

– Vi var ikke stresset. Vi var forberedt på at det kunne bli sånn. Vi visste at vi måtte beholde roen for å kunne dra ifra, sier Henny Reistad, som scoret syv mål mot Montenegro, til kanalen.

– Etter pause var det bare ett lag utpå der, konkluderer Nora Mørk, som også scoret syv.

forrige













fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Vinneren av Norges gruppe møter det fjerde beste laget fra gruppe B, noe som skal gi et antatt enklere utgangspunkt for avansement til semifinale. Den andre gruppen er fremdeles vid åpen.

– Nå handler det om å slå Nederland, vi vil bli nummer én i gruppen, sier Mørk.

Thorir Hergeirsson advarte mot hardhendte, kyniske montenegrinere før kampen, og håndballjentene hadde problemer med motstanderen fra start.

På stillingen 8–5 til Montenegro tok islendingen timeout, noe som ga en umiddelbar effekt. Norge tettet luken i løpet av få minutter, men fikk aldri helt taket på motstanderen, og etter en jevnspilt omgang gikk lagene til pause med 13–13.

– Den første omgangen var som ventet. De gikk ut i hundre, var tøffe, aggressive, det var mye geist og skriking og tøffe tak. De spilte smart og klokt i angrep, analyserer Hergeirsson overfor TV Norge.

Etter pause satt alt mye bedre begge veier. Håndballjentene leverte en forrykende andreomgang, og motstanderen var regelrett sjanseløse i kampen om seieren.

Les også Folkebørsen: Dronningen av snuoperasjonen

Offensivt nektet Henny Reistad å bomme med sin strålende skuddarm, og Nora Mørk viste stjernekvaliteter. Stine Bredal Oftedal dikterte spillet og gjorde nøyaktig som hun ville, og Sanna Solberg-Isaksen var treffsikker som få fra kanten.

Defensivt sto det norske forsvaret som en vegg. Det gikk utrolige ti minutter mellom Montenegros 18. og 19. scoring, og i samme tidsrom dannet Norge en luke som var umulig å tette.

Norge – Nederland spilles lørdag kl. 14.30 norsk tid. Kampen sendes på TV Norge og discovery+.

Publisert Publisert: 29. juli 2021 10:41 Oppdatert: 29. juli 2021 11:11