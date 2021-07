Suverent VM-gull til Kasper Fosser i orientering

Kasper Fosser vant sitt første VM-gull i orientering da han fredag knuste konkurrentene på langdistanseløpet. Magne Dæhli tok bronse.

Kasper Fosser vant VM-gull fredag. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere hadde Fosser to VM-sølv – fra langdistansen i Østfold i 2019 og sprinten i Doksy forrige lørdag – som beste resultater individuelt.

Fredag kronet han et godt mesterskap med gull på den avsluttende langdistansen. Fosser endte dermed med ett gull og to sølv under mesterskapet i tsjekkiske Doksy.

– Det føles helt utrolig. Det er ikke noe annet å si. Det er dette jeg har jobbet for siden jeg var 12–13 år. Nå gikk det, etter fire sølv i VM kommer gullet på siste dagen. Det betyr så utrolig mye, sier Fosser etter løpet.

Fosser startet i et fryktinngytende tempo, og mellomtidene fortsatte å tikke i favør nordmannen underveis i løpet. Det var tydelig at Fosser hadde et spesielt løp på gang tidlig. Fosser opprettholdt den høye farten, og stormet inn til norsk gull på den siste distansen i årets VM.

– Jeg skjønte at jeg ledet, så jeg måtte bare samle alt jeg hadde av krefter. Det var deilig å ha noen rygger å gå på også. Jeg er helt i hundre, sier den rykende ferske verdensmesteren.

– Han var best fra første meter i dag og hadde virkelig bestemt seg. Det er helt rått å se på hvordan han knuser resten av feltet, sa NRKs kommentator Arild Andersen.

Magne Dæhli fikk etter hvert ryggen til gullvinner Kasper Fosser. Det gjorde at han løp seg inn i medaljekampen. Det ble en nervepirrende sekundstrid mot sveitsiske Daniel Hubmann.

Nordmannen hadde fordelen av å løpe på tidene til sveitseren, og avsluttet forrykende. Dermed kunne han slå følge med Kasper Fosser på pallen. Sveitsiske Matthias Kyburz tok sølvmedaljen.

Regjerende mester Olav Lundanes har slitt med småskader den siste tiden og trakk seg blant annet fra mellomdistansen, men valgte likevel å stille til start på langdistansen.

Det ble et gjennomføringsløp, og Lundanes var aldri i nærheten av å lukte på de øverste plassene. Dermed ble det ikke nordmannens sjuende VM-gull på distansen, som til slutt endte på 11. plass.

Det ble aldri det løpet Gaute Steiwer hadde sett for seg, som gjorde en avgjørende feil tidlig i løpet. Steiwer løp inn til tiden 1.37.43, som holdt til 10. plass.

– Det var veldig tøft, spesielt når jeg fikk bommen veldig tidlig, sa Steiwer etter løpet.