Julemarkeder Norge rundt

Leter du etter god gammeldags julestemning? Da bør du besøke et av landets mange førjulsmarked.

På festplassen i Bergen er det store pariserhjulet en populær attraksjon.

Hjørdis Irene Halleland Mikalsen

Fjorårets jul var en annerledes jul. Koronaepidemien la en demper på julestemningen, og flere julemarkeder måtte avlyses av smittevernhensyn. Desto større grunn til å turen i år, enten du bor i Henningsvær i nord eller Kristiansand i sør.

Du trenger ikke lenger å dra til Berlin eller Krakow for å oppleve et julemarked etter gammel europeisk tradisjon. Det er nok å velge mellom her hjemme, uansett hvor i landet du bor.

Ekte nordnorsk jul i Henningsvær

I Henningsvær med sine snaue 500 innbyggere tar de julestemningen på alvor og tilbyr ekte nordnorsk jul i unike omgivelser. Førjulseventyret i Henningsvær har mye å by på. Bare omgivelsene i seg selv er verdt et besøk.

Tar du turen til julemarkedet i Henningsvær, kan du låne en blå spark til å ta deg frem mellom kunst og kultur i praktfulle Lofoten.

Det er ikke uten grunn at Henningsvær også kalles Nordens Venezia. Norges største fiskevær ligger nemlig spredt på flere øyer omkranset av majestetiske fjell.

Hver uke fra første helg i november og frem mot jul kan du handle kortreist mat og julegaver helt utenom det vanlige. Kjøp gjerne med deg hjem en Haddock fra butikken Torsk og Hyse. Haddock er det engelske navnet for fiskesorten hyse, men i denne sammenhengen er det en morsom ull-lue designet i Henningsvær.

Du kan også ta en tur på en blå spark mellom kunst og kultur omgitt av praktfulle Lofoten i vinterdrakt. Og er du riktig heldig, kan du oppleve det spektakulære nordlyset.

I Henningsvær kan du finne ekte nordnorsk julestemning i unike omgivelser.

Hver uke fra første helg i november og frem mot jul kan du handle kortreist mat og julegaver helt utenom det vanlige i vakre Henningsvær.

Høy julekos-faktor i Trondheim

Når mørket senker seg over Trondheim by og kulden fra en frostkysset fjord gir snøroser i kinnene, er det igjen tid for stemningsfulle opplevelser. På plassen hvor Olav Tryggvason står høyreist side om side med den vakre julegranen og Nidarosdomen ruver majestetisk i bakgrunnen, kan du også i år omfavne førjulsstemningen.

Julemarkedet i Trondheim hadde sin spede begynnelse i 2003 med bare fem boder. Nå er markedet en viktig førjulstradisjon i trønderbyen

I Trondheim kan du ta en varm kopp kakao i et av kafételtene.

Markedet har fra sin spede begynnelse i 2003 med kun fem boder, vokst seg til å bli en viktig førjulstradisjon i trønderbyen. Her kan du blant annet vandre blant dekorerte treboder, hvite «snøtelt» og trær med tusenvis av julelys, handle kortreist mat og kunsthåndverk, ta deg en kopp varm kakao på et reinskinn ved bålet i Kafé-lavvoen og oppleve stemningsfulle konserter og forestillinger på flere ulike scener.

Fakta Et utvalg julemarkeder i Norge – med datoer

Førjulseventyr i Henningsvær, Lofoten

29. oktober–19. desember

Mer info: visitlofoten.no Julemarkedet i Trondheim

1. –19. desember

Mer info: julemarked-trondheim.no Julemarked Røros

1.–12. desember

Mer info: julemarkedroros.no Bergen julemarked

12. november – 20. desember

Mer info: bergenjulemarked.no Julebyen Egersund

5. – 15. desember

Mer info: julebyen.no Julemarked på Torvet, Kristiansand

27. november – 24. desember

Mer info: visitsorlandet.no Andre aktuelle julemarkeder: Jul i Vinterland i Spikersuppa, Oslo

13. november – 2. januar

Mer info: julivinterland.no Julemarked på Hadeland Glassverk

31. oktober – 23. desember

Mer info: visit-innlandet.no Norsk Folkemuseums julemarked, Oslo

4.–5. desember og 11. – 12. desember

Mer info: norskfolkemuseum.no

Jul på Bærums Verk

27. november – 22. desember

Mer info: baerumsverk.no Julemarked i Ålesund

11. – 12. desember

Mer info: bypatrioten.com Julebyen Tromsø

18. november – 24. desember

Mer info: julebyentromso.no Julehuset i Drøbak

Året rundt

Mer info: julehus.no Les mer

Kanefart og reinsdyr på Røros

Vakre Røros utgjør den perfekte julestaden med sine gamle fargerike trehus og hvit snø i den fortryllende blåtimen. Byen var kulisser for utescenen i NRKs populære adventskalender «Jul i Blåfjell». Kanskje du husker Pippis Jul og scenen hvor den sterke jenta med de sjarmerende flettene sender en gigantisk snøball etter plagsomme politifolk? Den er spilt inn i Sleggveien i den vinterkledde bergstaden.

Glade barn i blåtimen i julestaden Røros.

Men Røros har også julesjarm så det holder utenfor TV-ruten. Her kan du låne en god gammeldags spark, eller reise gjennom byens gater med kanefart, eller «julkut» som er det lokale ordet, godt innpakket i varme skinnfeller.

I bergstaden Røros kan du få nærkontakt med både nisser og reinsdyr.

Det er mye julestemning å finne i Røros. Dessuten er du (nesten) garantert snø.

Du kan få nærkontakt med reinsdyr, og julenissen er selvsagt sterkt til stede. Dessuten er du så godt som garantert snø – og ikke minst kulde.

I år er julemarkedet utvidet fra fire til 12 dager.

Julestemning mellom de syv fjell

På festplassen i Vestlandets hovedstad, godt plassert mellom de syv fjell, finner du bergensernes julemarked. Dagens julemarked har tatt med seg arven fra hansatiden og gitt den en moderne og sjarmerende innpakning.

Her er det flere «insta-moments» å finne. For de yngste er den venetianske hestekarusellen populær. En luftetur i det lysende pariserhjulet er også en attraksjon verdt å få med seg. Om du ønsker fart og spenning, kan du ta turen til Fløyen for en fartsfylt aketur.

Og du trenger ikke være redd for å bli sulten. I bodene finnes kortreist mat fra lokale gårder og produsenter, spennende tradisjonsmat fra andre deler av landet og flere smaker fra utlandet. I tillegg er det bakeri med nymalt korn fra egen mølle og konditor med søte fristelser.

Møt Norges triveligste nissepar i Egersund

I Egersund kan du finne ekte julemagi innrammet av den vakre, pittoreske trehusbebyggelsen i den vesle byen ved Nordsjøen. Siden 2003 har julemarkedet i den vesle byen på grensen mellom Sørlandet og Vestlandet vært en viktig førjulstradisjon for både innbyggere og tilreisende.

Julemarkedet i «Okka by», Egersund, hevder å ha landets vakreste juletre.

Her kan du oppleve konserter, dukketeater, en hånddrevet karusell fra 1844 og ikke minst det egersunderne selv mener er landets hyggeligste nissepar. På julemarkedet i Egersund kan du kjøpe varer du aldri vil finne i kjedebutikker på førjulstravle kjøpesentre.

Byen er viden kjent for vakkert porselen og steintøy som er å finne i flere boder på markedet. Men Egersund kan mer enn porselen. De har også egen sjokoladefabrikk.

Egersunderne mener selv de har landets hyggeligste nissefar og nissemor.

Julemagi på Sørlandet

På Torvet, midt i hjertet av Kristiansand, ligger et stort julemarked med unike julegaver og god julestemning. Isbanen er et populært innslag, det samme er det spektakulære 3D-lysshowet på Domkirken to ganger hver kveld.

På Torvet, midt i hjertet av Kristiansand, er det masse julestemning å finne i ukene før jul.

Julestemning i sørlandsbyen Kristiansand.

For de yngste er jul i Dyreparken med aktiviteter på Kutoppen hver helg i advent en favoritt. Legg gjerne også turen innom julenisseutstillingen hos klesbutikken Rasmus Tallaksen i Markensgate. Her får du se alt en julenissefamilie har å stri med før jul, en liten opplevelse i seg selv.

Og om du fortsatt er åpen for mer julemagi, kan du gå inn i julekulen på Torvet, et lite og lysende kunstverk til glede for både store og små.

Torvet i Kristiansand i vakker juleskrud.