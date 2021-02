Familien hennes flyttet hjemmekontoret til Lofoten. Ni tips til deg som vurderer det samme.

Workation, eller «bortekontor», kalles trenden som har tatt helt av det siste året.

Hvorfor ikke reise til et sted du drømmer om eller allerede har forelsket deg i, og jobber derfra? Du har jo hjemmekontor uansett.

Hm. Ideen er helt klart fristende. En kombinasjon av jobb og ferie kalles workation. Det er blitt en global reisetrend og realitet for mange mennesker verden over det siste år. Du kan leie alt fra gårder og fyr til luksushotellrom. Eller bare byttelåne hus med noen du kjenner for noen uker.