De bestilte ferie uten å vite hvor de skulle. Nå har reiseselskap kastet seg på blåtur-trenden.

– Dette måtte vi bare bli med på, sier Inger Lise Woll. Sammen med kjæresten bestilte hun blåtur.

Det ble en gledelig overraskelse da Inger Lise Woll og Preben Nyenget åpnet e-posten og så hva som ble reisemålet på blåturen.

I vinter la reiseselskapet Apollo ut pakkereiser til varmere strøk med beskrivelsen: «Destinasjon ukjent». Reisene ble revet bort i løpet av bare to dager.

En lattermild Inger Lise Woll (50) fra Verdal sier hun og kjæresten Preben Nyenget (60) kastet seg på med en gang hun så tilbudet dukke opp i sosiale medier.

– Vi har reist en god del, og siden jeg jobber nesten hele sommeren, passet det perfekt å reise tidlig i juni. Og det gir ekstra krydder i hverdagen når en må vente litt med å få vite hvor en faktisk skal, sier Woll.

En «blåtur» betyr en overraskelsestur hvor du ikke vet hvor du skal reise. De som skal på tur vet med andre ord ikke hvor ferden går. Vanligvis er det bedrifter, kolleger og vennegjenger som har arrangert den typen reiser. Nå har reiseselskapet Apollo kastet seg på.

– Hvorfor begynte dere med dette?

– Vi ville oppfordre nordmenn til å ta ting litt mindre høytidelig, trå oftere ut av komfortsonen og finne frem eventyrlysten igjen, sier Beatriz Rivera. Hun er kommunikasjonssjef i Apollo.

To uker før avreise fikk paret en e-post hvor det sto reisemålet.

– Veldig hyggelig pris

Avreisene for turene er i mai og juni og kan gå til alle stedene reiseselskapet har i sommerprogrammet sitt.

– Hvor tror du dere skal?

– Vi har snakket om Chania, Santorini, Rhodos eller Split. Det blir bra uansett hvor vi ender, svarer Woll før hun vet hvor de skal reise.

Paret har håpet litt ekstra på Hellas fordi Woll snakker flytende gresk etter å ha bodd i Aten i 13 år.

Inger Lise Woll skal på blåtur med kjæresten. Hun har tidligere arrangert en rekke blåturer for vennegjengen, men det er første gang hun bestiller en privattur på den måten.

Woll forteller at hun og kjæresten er fleksible på reisetidspunktet, og at prislappen også var tiltrekkende.

– Nå som alt er blitt så dyrt med høyere strømpriser og renter, synes vi det var rimelig med rundt 4000 kroner pr. person for en ukes reise på et firestjerners hotell, sier hun.

For Woll er blåtur et kjent fenomen. Hun har arrangert det for venninnegjenger flere ganger i årenes løp, seneste til Oslo. Da er det ingen som vet hvor ferden går, før de er av sted.

– Det «uplanlagte» kan gi positive ringvirkninger

Det er foreløpig ikke forsket på blåtur, men at et slikt fenomen øker i popularitet, har nok flere grunner, mener Åsa Grahn. Hun er førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole og Universitetet i Stavanger.

– Vi ser at uplanlagte besøk på reisen har økt de siste årene. Det vil nok sannsynligvis øke ytterligere på grunn av større tilgjengelighet på informasjon. Mange påvirkes av ulike sosiale medier og velger å gjøre uplanlagte besøk under en reise fordi en har sett det på Instagram eller Tiktok, sier Grahn.

Selv om det ikke har vært vanlig å legge reiseskjebnen i hendene på reisebyråer og turoperatører, tror Grahn spenningsmomentet har stor innvirkning på at reisende velger en slik tur.

– Uplanlagte hendelser på reisen viser seg ofte å øke opplevelsen og gir positive ringvirkninger, ifølge forskning. Det kan også kan skape læring, folk kan rett og slett bli mer interesserte i plassen de kommer til. Og forskningen viser også at mange legger igjen mer penger når de impulsivt besøker et sted på reisen, sier hun.

Åsa Grahn er førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole og Universitetet i Stavanger. Foto: UiS

Hos Apollo vet ingen som har bestilt hvor de skal når de booker turen. Hos Tui og andre reiseselskaper kan de skreddersy turer der en i reisefølget gjerne vet hvor gruppen skal.

– Uansett hvilken måte en velger å reise på blåtur, kan det gi den reisende en følelse av noe nytt – bryte med den vanlige måten å reise og planlegge på – noe som igjen kanskje kan skape minneverdige opplevelser. Slik hverdagen ser ut i dag for de aller fleste, kan det absolutt være at denne trenden fortsetter og at vi velger å overlevere litt av beslutningsansvaret til turoperatøren slik at man selv slipper å ta «vanskelige» avgjørelser, sier Grahn.

Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

Godt voksne lar seg friste

Siden avreisen for blåturene ble satt utenfor den klassiske fellesferieperioden var Apollo spente på om den litt mer voksne garde ville la seg friste til å bestille tur til ukjent sted.

– 80 prosent av dem som bestilte, var mellom 50 og 79 år. Og turene var aller mest populære i aldersgruppen 60 til 69 år, som sto for 30 prosent av salget, sier Rivera.

– Det viser at den eldre generasjonen er eventyrlystne og vågale, og det synes vi er utrolig gøy. Den eldre garde har en tendens til å reise mer utenom høysesong generelt fordi de har friheten til det, legger hun til.

Hit går turen

Det er to uker før Woll og Nyenget skal reise på tur. På en lørdag formiddag i midten av mai får de e-posten fra reiseselskapet om hvor turen går.

Det ble Rhodos og Mythos Beach Resort i Afandou.

– Rhodos blir topp. Vi hadde jo håpet å ende opp i Hellas! Nå ser vi at det både er flott hotell på stranden og stort hotellrom med frokostbuffé inkludert. Og det at vi får høre destinasjonen bare to uke før avreise, er bare spennende. Nå skal vi inn på Instagram og google for å finne ut litt mer om reisemålet, sier Woll.