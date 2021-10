Måten vi reiser på har endret seg. Er backpackerens tid over?

– Jeg tror du mister en viktig del av reisen hvis den er helt planlagt.

Backpacking på 90-tallet og tidlig 2000-tallet var annerledes enn i dag. Ingen sosiale medier, få eller ingen planlagte aktiviteter.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

På reisebutikken Nomaden rett bak Slottet i Oslo jobber det bereiste folk. De har sett at reisemønsteret har endret seg de siste årene, særlig backpackerturene er blitt mer planlagte.

– Vi har alltid ivret for det med dannelsesreise, men ser at selv backpackerturene blir mer og mer planlagt. Ofte kan du vite hva du skal gjøre hver dag på tur i tre måneder. Og da tror jeg du mister en viktig del av reisingen. Nettopp det at du opplever tiden som din egen, er viktig når du er på tur, sier innehaver Kjell Erik Lien i Nomaden.

Å reise med bare en ryggsekk har vært en overgangsrite i særlig de vestlige landene siden 1960-tallet. Men hva skjer med backpackeren nå? Den uavhengige reisende som bor billig blant likesinnede, og reiser så lenge pengene varer?

Fakta Backpacking/ryggsekkturisme Backpacking oppsto på 1960- og 70-tallet, da den såkalte hippieruten mellom Europa og Asia ble etablert.

Ruten startet gjerne i Istanbul i Tyrkia og derfra til Iran, Afghanistan, Pakistan, India og Nepal før en reiste mot Sørøst-Asia.

Den får også æren av å ha født reisebokselskapet Lonely Planet – i årevis ansett som backpackerens bibel.

Backpacking er mer enn en ferie, mer en dannelsesreise og overgangsritual, og ses på som det motsatte av masseturisme. Kilde: CNN/Wikipedia Les mer

Ett år med reising på skolebenken

– Australia!

Drømmereisemålet er det ingen tvil om blant de 12 elevene ved backpacker-linjen på Grenland folkehøgskole. Det enorme landet langt borte er ett av flere steder de skal reise til i løpet av året på skolen. Det avhenger av om pandemien ser bedre tider over nyttår. Elevene krysser fingre, men fortviler uansett ikke. For Svalbard står på reiseplakaten om Australia skulle ryke.

– Svalbard gleder jeg meg til! Det tror jeg blir veldig spennende. Vi får se og oppleve noe helt utenom det vanlige, sier Ingvild Fjelstad Glesnes (19) fra Sotra.

De har gått på skolen i én måned, men det føles som en evighet allerede. Vennskapsbånd er dannet, og den berømte folkehøgskoleboblen har senket seg over dem. Reiseplanene etter endt studieår snakker de ikke så mye om. Det er et hektisk reiseprogram nesten hele året.

– Vi skal reise en god del i Norge i høst. Men over nyttår blir det forhåpentlig et par utenlandsturer til Australia og Filippinene. Og Italia til våren, sier Maja Langerud fra Tønsberg.

Hun skulle reist på backpackertur i år, men da venninnene trakk seg, endte hun på backpacker-linjen på folkehøgskolen istedenfor. Et godt alternativ, synes 19-åringen.

(F.v.) Ingvild Fjelstad Glesnes (19) går på den nye norske backpackerlinjen ved Grenland folkehøgskole i Porsgrunn. Maja Langerund (19) og Ida Marie Teige (19) går på den internasjonale backpackerlinjen. De håper på tur til Australia etter jul.

Hvordan bli en ansvarlig turist?

De fleste av elevene har ikke reist noe særlig før. Noen har reist litt med foreldrene sine utenlands. Men ingen av dem har reist alene.

– Mitt inntrykk generelt er at ungdommen vil reise slik vi gjorde. Men de som kommer til oss på skolen, synes det er tryggere og mer organisert siden vi reiser i gruppe utenlands, sier Maria Skår Busengdal (35). Hun er lærer på den internasjonale backpackerlinjen og var ryggsekkturist første gang som 20-åring.

For de fleste elevene blir det den første store utenlandsturen de tar. Ansvarlig reising og kulturforståelse er en del av undervisningen før de reiser. Det er mye forberedelser, og de har også kontakt med organisasjoner som jobber med frivillig arbeid.

– Hva tenker du om å reise som backpacker?

– Jeg har sett positive og negative sider ved det. En del hadde ingen respekt for kulturen på stedet de var. Det var også mye festing. Det følger ofte med når det er unge mennesker på reise, men jeg tror det er lurt å ha i bakhodet: Hvordan være en god turist dit jeg kommer? sier Busengdal.

– Ønsker mer veiledning og ferdigspikret opplegg

Hos reiseselskapet Kilroy ser de at mange reisende i dag velger å være lenger på et område enn å reise til veldig mange steder på kort tid.

– Vi ser for eksempel at noen reiser tre uker til et sted i Asia, for så å komme tilbake og kjøpe en ny reise til et nytt kontinent, sier Flavia Forster. Hun er salgsdirektør i Kilroy. Hun tror ikke backpackeren i tradisjonell forstand er «død», men at dagens unge reisende trenger mer rådgivning fra ekspertene i informasjonsoverfloden der ute.

Selges det mer planlagte backpackerturer i dag?

– Det er en sannhet med modifikasjoner. Mange reiser fortsatt på måfå – kjøper en enkel billett og tar alt på sparket. Fellesreisene som vi tilbyr, hvor flere reiser sammen som en gruppe, har primært med at folk ønsker reisefølge. Disse og andre som booker mer i forkant av avreise, ønsker en viss trygghet, sikre seg opplevelsene, ha et reiseselskap i ryggen og garantier for kvalitet, innhold, bærekraft og ansvarlige leverandører og så videre, sier Forster.

– En del av vår rådgivning går ut på ikke å ha planer for hver eneste dag på en reise, men nettopp ha uker hvor man må ta ting på sparket. Ta en ny, ukjent vei eller fordype seg mer på en og samme plass. Så har man de faste holdepunktene som er forhåndsbestilt som ramme for turen. Det fungerer veldig godt for de fleste, i hvert fall for dem som skal på tur for første gang, legger hun til.

Flavia Forster er salgsdirektør og pressekontakt i reiseselskapet Kilroy. Her på reise i Rio de Janeiro.

Hun ser likevel forskjell på dem som reiste for 20 år siden og dagens generasjon.

– Vi merker at de som reiser i dag, ønsker mer veiledning og et mer ferdigspikret opplegg. Dette kommer nok av at det på 90-tallet gjerne var de med en spesiell interesse for andre kulturer som dro på tur, mens nå er det mer «hvermannsen» som plutselig reiser jorden rundt, sier Forster.

Kjell Erik Lien driver reisebutikken Nomaden i Oslo.

– Reising er viktigere enn noen gang

Tilbake i Nomaden sier Lien at han heller ikke tror backpackerens tid er forbi.

– Alle generasjoner er forskjellige. Og de påvirkes av sin tid og generasjonene før. Vår generasjon reiste annerledes enn våre foreldre. Verden åpnet seg mer på 1990-tallet.

Det kommer ofte ungdom innom reisebutikken.

– De setter seg også mer inn i steder de reiser til og bruker tid på det før de reiser. Alt er jo mer tilgjengelig nå. Men jeg tror backpacking og globetrotting kan gi folk tiden sin tilbake, hvis det gjøres slik vi gjorde det. Ikke planlegge for mye, men la impuls og tilfeldigheter krydre turen. En trenger å eie sin egen tid, sier Lien.