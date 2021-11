Dilla på badstu? Bli med til den finske saunahovedstaden Tampere

Finland har én sauna for hver tredje innbygger i landet. Vi dro til saunahovedstaden Tampere og ble varme i sjelen.

Med 114 års drift bak seg er Rajaportti Sauna Finlands eldste offentlige sauna. Lenge var den truet med nedleggelse, men den er nå vernet som et eget kulturminne.

Det er 100 grader i luften. Vegguret tikker, men tiden har stanset. De eneste lydene som fyller rommet, er fra sprakende bjørkeved, hjerteslag i øregangen og en rolig pust som brenner på leppene. Når 32 år gamle Matti Kemi bryter stillheten, er det med lukkede øyne og langsomme ord. En takknemlig bønn til «saunaens sjel».

– La saunaen hjelpe oss å gi slipp på negative tanker, sier han.

Jeg sitter på øverste benk og ser dråpene trille fra pannen og fordampe på plankene under. Jeg vugger rolig på kroppen, side til side, før den eldgamle kinken bak høyre skulderblad knekker smertefritt tilbake på plass. Ved siden av meg begraver Kemi ansiktet i fuktige bjørkeblader, mens vennen Juha Kumara øser vann over de glovarme steinene.

– Bare si ifra når du er klar, sier Kemi etter fem eller 15 minutter.

– Så stikker vi ut og hopper i innsjøen.

Mange av Tamperes offentlige saunaer ligger vakkert plassert ved områdets 200 innsjøer. Her fra den fantastiske Veittijärvi Sauna, 30 minutters kjøretur fra sentrum.

200 innsjøer

Utenfor den 80 år gamle Niihama Sauna, tre kvarters sykkeltur fra Tampere sentrum, titter solen frem bak et steingrått skylag. Mens kroppen tørker i en sval bris på badebrygga, forteller Kemi og Kumara om den livslange lidenskapen.

Sammen jobber de som saunaguider i hjembyen. De tar sauna flere ganger om dagen og har laget sin egen podkast om Finlands saunakultur. Men gleden de får av å være i badstuen? Ganske så typisk i finsk målestokk, hevder de.

– Alle finner elsker sauna, sier Kumara.

– Vi er bare heldige nok til å kunne jobbe med det.

Vennene og saunaguidene (f.v.) Matti Kemi og Juha Kumara har laget en egen podkast om finsk saunakultur. De bruker saunaen som et sted for meditasjon, seremonier og velvære. Ingenting slår følelsen av å hoppe direkte ut i en kjølig innsjø etter en runde i saunaens varme. Mange av Tamperes offentlige saunaer gir deg denne muligheten.

Tampere er bare Finlands tredje største by, men har likevel flere offentlige saunaer enn noe annet sted i landet. Halvannen times togtur nord fra Helsingfors finner du mer enn 50 alternativer, ofte med langt rimeligere priser enn i hovedstaden.

Antallet er imponerende, men det er i tillegg variasjonen mellom dem – og ikke minst den vakre naturen de ofte er omgitt av – som gjør Tampere og omegn til Finlands saunahovedstad.

– Å sitte i en sauna er deilig i seg selv, men det er lite som er bedre enn å kunne hoppe direkte ut i en av områdets 200 innsjøer etterpå. Det samme gjelder uansett vær og uansett når på året du besøker, sier Kemi.

En offentlig sauna er gjerne utstyrt med en grill eller to hvor du kan slenge på noen pølser mens du slapper av i varmen. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland Matti Kemi lager bjørkeris etter alle kunstens regler. Å daske seg med bjørkeris i saunaen skal blant annet lindre muskelsmerter, rense huden og bedre blodsirkulasjonen. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Et genetisk minne

Som nordmann er det lett å bli sjalu. For min egen del har det å ta badstue aldri vært mer enn sporadisk luksus på den lokale svømmehallen. Her i Finland, med sine mer enn to millioner saunaer fordelt på seks millioner mennesker, virker den daglige tilgangen som en fullverdig menneskerett.

Kumara sier at behovet ikke bare stammer fra de lange og kalde vintrene, men fra et slags «genetisk minne» alle finner deler.

– Mine første minner er av å være i saunaen med moren og søsteren min, forteller han mens vi går barbeint tilbake for neste runde.

– Foreldrene mine tar fremdeles sauna minst én gang om dagen, akkurat som jeg gjør. Vi føler trygghet og tilhørighet i varmen. Det er nok derfor vi ofte omtaler saunaen som nasjonens livmor.

Fakta Fem etiketteregler for finske saunaer Samtaler skal være dempede. Det ansees som dårlig kutyme å snakke eller le høylytt i offentlige saunaer. Hensyn overfor andre er den viktigste huskeregelen av alle. Den som sitter nærmest ovnen og steinene, heller vannet. Hvis du er i tvil om når dette skal gjøres, ikke vær redd for å spørre. Hell heller langsomt enn raskt. Dette frigjør dampen – löyly – på en jevnere og mer behagelig måte. I kjønnsdelte saunaer er badetøy som regel påbudt, men der menn og kvinner har hver sin badstue, er det vanlig (dog ikke obligatorisk) å være naken. Vask kroppen før du går inn. Det er ikke vanlig å nyte alkohol i finske saunaer. Vent heller til etterpå, både av hensyn til deg selv og andre. Drikk derimot rikelig med vann både før og etter. For å score et par ekstra kulturelle poeng, bank to ganger på døren første gangen du går inn i en ny sauna. Dette gjøres for å vise respekt for saunaen og dens helbredende egenskaper. Les mer ↓

Fakta Overnatting Budsjett: Tampere Dream Hostel. Flunkende nytt og familiedrevet herberge midt i sentrum. Tilbyr både sovesal og private rom til en rimelig penge. På nett: www.dreamhostel.fi/en/ Middels: Hotel Kauppi. Velrenommert trestjerner, knapt en kilometer fra togstasjonen. Har også eget basseng og sauna som er åpen på kvelden. På nett: www.hotellikauppi.fi/en/ Luksus: Lappland Hotels Tampere. Blant byens mer luksuriøse alternativer, beliggende et par steinkast fra togstasjonen. På nett: www.laplandhotels.com Les mer ↓

Avbrekk fra hverdagen

Nasjonens livmor – forklarer Kumara videre – er ikke bare et symbolsk kallenavn. På grunn av den høye temperaturen og de sterile forholdene ble saunaene brukt som Finlands primære fødestuer i hundrevis av år, og de var ofte utstyrt med egne benker for fødende kvinner.

Prosessen med å tenne opp en tradisjonell røykbadstue tar syv timer fra start til slutt. Juha Kumara får tiden til å gå med å slappe av, lese og fylle ovnen med ved cirka hver halvtime. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland Det sies at hver sauna har sin egen ånd. På Niihama Sauna tar den form av en vennlig katt. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Det var her de døde ble lagt ut og vasket når livet tok slutt, hvor statsavtaler er blitt forhandlet frem og hvor talløse mennesker får sin daglige dose av samvær og avslapning. Saunaen er like viktig i det moderne Finland som den alltid har vært, legger Kemi til. Kanskje enda mer.

– Saunaen er et sted for å møte andre, men den er også et sted for å komme i kontakt med deg selv. Det er ikke noen telefoner her inne, ingen meldinger du må svare på, ingenting å forholde seg til annet enn din egen kropp og ditt eget sinn. Jeg vet ikke om noen andre steder som gir deg det samme avbrekket fra hverdagen, sier han.

Fakta Fem uforglemmelige saunaer i og rundt Tampere 1: Rajaportti Finlands eldste offentlige sauna med hele 114 års drift bak seg. Delt opp etter kjønn. Det gjør at de fleste nyter saunaen naken. Sett av minst et par timer her, og avslutt med et fantastisk stykke pai i kafeen. Populær blant både lokale og turister. Adresse: Pispalan valtatie 9, 33250 Tampere 2: Rauhaniemi En folkefavoritt langs breddene av den nordliggende Näsijärvi-sjøen. Fantastiske bademuligheter med egne plattformer og stupebrett. Omgitt av et idyllisk turområde som er enkelt å nå med offentlig transport fra Tampere sentrum. Adresse: Rauhaniementie 24, 33180 Tampere 3: Saunaravintola Kuuma Tamperes nyeste sauna-tilskudd ligger flott og sentralt plassert på bredden av elven Tammerkoski, i et tidligere industrielt distrikt. Kuuma frister med både sauna og matservering, samt et eget elvebasseng for å kjøle seg ned. Et herlig sted å slappe av i én time eller tre, uansett vær. Adresse: Laukontori 21, 33200 Tampere 4: Veittijärvi Sauna En uforglemmelig sauna cirka 30 minutters kjøretur fra Tampere sentrum. Turister er et sjeldnere syn her enn ved de andre innslagene på listen, men miljøet oppleves som svært hyggelig og inkluderende. Høydepunktet er muligheten til å kaste seg ut i en vakker og ren innsjø mellom hver runde. Husk en pakke med pølser til den offentlige grillen. Like fantastisk sommer som vinter. Adresse: Peukaloniementie 5, 33480 Ylöjärvi 5: Niihama Sauna Hyggelig sauna ved en liten innsjø, 20 minutters kjøretur (eller 45 minutter på sykkel) fra sentrum. Fyrer opp saunaen for publikum hver tirsdag og torsdag. Avslutt med et bad og en skål med fiskesuppe i kafeen. Adresse: Pikku-Niihamantie 80, Tampere, Suomi Les mer om Mattis og Juhas saunaopplevelser på www.saunakonkeli.com. Les mer ↓

For å oppnå den perfekte dampen, kjent i Finland som löyly, eller «saunaens sjel», spyler Juha Kumara steinene i den tradisjonelle røyksaunaen fri for urenheter.

Helseeffektene man får av jevnlige saunabesøk, er veldokumenterte. De inkluderer lavere blodtrykk, bedre nattesøvn og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Men man bør ikke overdrive verken varighet eller temperatur. Alt det gode stammer fra dampen, kalt for «löyly» her i Finland. Löyly kan oversettes som «saunaens sjel» og diskuteres av kjennere på samme måte som en fin vin.

– En god löyly fyller saunaen på en tilfredsstillende måte og fordeler seg jevnt om i rommet uten å brenne huden. Den tar ikke med seg noen sotpartikler fra varmekilden og kjennes ren ut i lungene, sier Kumara.

fullskjerm neste Vakker beliggenhet og gode bademuligheter ved Näsijärvi-sjøen gjør Rauhaniemi til en av Tamperes mest populære offentlige saunaer. 1 av 3 Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Et varmende fellesskap

Dagen etter seansen vår på Niihama, forfrisket av en dypere søvn enn jeg har opplevd på lenge, møter jeg Kemi og Kumara på landets eldste offentlige badstue.

Rajaportti Sauna har holdt dampen gående siden 1906. Utenom et respektabelt utvalg med mikrobrygget kombucha i den tilhørende kafeen, er det lite som har endret seg siden den gang. Atmosfæren i saunaen er sosial og uformell. På benker utenfor sitter menn og kvinner i alle aldre og fasonger og kjøler seg ned mellom slagene.

Lite har endret seg ved Rajaportti Sauna, Finlands eldste offentlige sauna, siden dørene åpnet i 1906. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland Om benken i saunaen blir ubehagelig varm, kommer de tradisjonelle rumpeplatene godt med. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

En av de mange jeg etter hvert kommer i prat med, er den lokale nyhetsredaktøren Vesa Laitinen. Til tross for at Laitinen har tilgang på egen sauna hjemme, trives han aller best i de offentlige saunaene, både for kvaliteten på löylyen og for den sosiale atmosfæren.

– Mange kommer hit for fellesskapet, sier han.

– Saunaen gir nærhet til andre mennesker og en mulighet til å snakke sammen, uavhengig av bakgrunn eller økonomisk status. For gamle gir det en rutine i hverdagen, det styrker helsen og det er ikke minst billig.

– Mine første minner er av å være i saunaen med moren og søsteren min, forteller Juha Kumara. Han går sjelden en dag uten minst ett besøk i badstuen. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland Matti Kemi (til venstre) og Juha Kumara tar et forfriskede bad etter en runde på Niihama Sauna. De isolerende ullhattene brukes for å regulere temperaturen i hodet når man er i saunaen og for å forhindre svimmelhet. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

Han er glad for å se at hjembyen trekker til seg stadig flere sauna-elskere fra hele verden. Og om du er redd for å tråkke feil, frykt ikke. Laitinen har følgende råd til nybegynnere:

– Så lenge man viser høflighet og hensyn overfor andre, er det lite man kan gjøre galt.

– Og jeg vil absolutt anbefale å sette av dagen. Opplevelsen av en finsk sauna er på sitt aller beste når du ikke har så mye annet på programmet. Og besøk gjerne flere forskjellige steder når du først er her. Alle saunaene i Tampere er forskjellige, og nesten alle er verdt et besøk.