Dette er årets nyheter fra landets største fornøyelsesparker

Flere av fornøyelsesparkene har oppgradert stort og satser millioner før sesongen starter.

«Raset» kalles den nye fartsfylte berg-og-dal-banen i Kongeparken. Den skal simulere at man suser rundt i et området hvor det har gått et steinras.

Vi har samlet årets nyheter for Dyreparken i Kristiansand, Kongeparken, Hunderfossen, Bø Sommarland og Tusenfryd. Flere av parkene har investert mange millioner for å tiltrekke seg barnefamilier i sommer. Det loves høy fart i helt nye berg- og dalbaner, musikk og ny animasjon.

Kongeparken

I Kongeparken i Rogaland er årets nye attraksjon inspirert av naturkreftene. Den nye berg-og-dal-banen som har fått navnet «Raset», er designet med en ryggstøtte slik at armer og bein henger løst. Investeringen har kostet rundt 35 millioner kroner, og det står et italiensk designteam bak.

«Raset» er spesialbygget inn i en fjellhylle. 10.000 kubikk stein er sprengt bort for å gjøre den så naturtro som mulig, opplyser Kongeparken.

Berg-og-dal-banen har en toppfart på 70 km/t. Det loves luftige opplevelser underveis. Den er beregnet på personer over 120 centimeter.

– Vi er sikre på at «Raset» blir en favoritt, og gleder oss til å se smilene og høre gledeshylene når gjestene tar turen i attraksjonen, sier daglig leder Therese Oddsen i Kongeparken.

Et dagskort koster 429 kroner, mens barn under 90 cm har gratis inngang.

Kongeparken åpner i helgene fra lørdag 29. april og utvalgte dager i mai og juni, før høysesongen starter i midten av juni.

Tusenfryd

I Tusenfryd har de oppgradert over en lengre periode. De lanserer i år en enorm berg-og-dal-bane som skal være en av de første i sitt slag i Europa. Den beskrives som en «inverted, triple-launch coaster».

– Det vil si at setene passasjeren sitter i, henger under selve skinnegangen. «Triple launch» betyr at en akselererer tre ganger i løpet av turen. Banen har en toppfart på 95 kilometer i timen. På det høyeste punktet vil avstanden ned til bakken være 34 meter, forteller Erik Røhne Andersen. Han er markedssjef i Tusenfryd.

Den store berg-og-dal-banen har fått navnet «Storm», og er en del av et nytt området kalt «Dragonville».

Investeringen er på rundt 100 millioner kroner. Det er den største investeringen for en sesong i parkens historie.

– Dette er trinn to i en prosess som skal omfatte en total oppgradering av parken. Investeringen omfatter et tematisert område, «Dragonville», med et spisested, butikk, en innendørs labyrint og altså denne unike berg-og-dal-banen som har navnet «Storm».

Setene sitter under skinnegangen på den nye berg-og-dal-banen. Den akselererer tre ganger i løpet av turen. Først ut fra start før vognsettet stanser, for så å akselerere baklengs. På et punkt stanser den på nytt før den for tredje gang akselererer, da fremover.

Den nye berg-og-dal-banen blir den åttende skinnegående banen på Tusenfryd.

– Priser for inngang med to voksne og to barn vil variere fra 1596 kroner til 2036 kroner når billettene forhåndskjøpes på nett, sier Røhne Andersen.

Tusenfryd åpner i helgene fra lørdag 29. april, og utvalgte dager i mai og juni. Høysesongen starter 3. juni.

Bø Sommarland

Sommarland har oppgradert parken for rundt 50 millioner kroner før sesongen starter i år. Det er den største oppgraderingen siden parken ble etablert i 1985.

Det er blant annet laget helt nytt «Plaskeland» med sklier, vannkanoner og tippebøtter med 300 liter vann.

Skandinavias største «Plaskeland» for barn med nær 100 ulike installasjoner, og et nytt inngangsparti med økt kapasitet skal halverer kø-tiden i Sommarland.

– Dette blir et ellevilt eldorado for barn i alderen 0–10 år. I «Plaskeland» kan ungene boltre seg med vannbaserte aktiviteter uten at de må kunne svømme. Her kan de leke på et «spraypad»-dekke i trygge og spennende omgivelser, sier René Langeveld Sas. Han er administrerende direktør i Bø Sommarland.

For de aller minste barna er det laget et eget område som er inspirert av Polynesia. Det har fått navnet «Te Tonga».

Det blir solsenger og plaskedammer på det nye området tiltenkt de aller minste.

Parken har også oppgradert inngangspartiet og kan dermed doble kapasiteten. Billetter er rimeligst å bestille på nett. De koster fra 380 kroner for voksne og 359 kroner for barn.

Sommarland åpner 3. juni og holder åpent frem til midten av august.

Dyreparken i Kristiansand

Det blir mange nyheter kommende sesong i Dyreparken, både attraksjoner, nye dyr og overnattingssteder. Det er investert 60 millioner kroner i år.

Båtbasaren får en helt ny attraksjon for de eldre barna med et 11 meter høyt fritt-fall-tårn med navn «Fallet». Fra toppen av tårnet faller en rundt 6,5 meter.

Terrariet er et nytt dyreanlegg med ulike reptilarter, sommerfugler og amfibier fra hele verden. Gjestene kommer veldig tett på dyrene, noe som er helt nytt i parken.

Overnattingstilbudet med minihytter i Juliusskogen blir utvidet med dobbelt så mange hytter – til 86.

På dyresiden skal det komme to sumatraorangutanger , en hann og hunn, inn i parken. Det er første gangen de har denne arten. Det er håp om at de to kan få barn.

Det er også kommet flere dyrebarn i Dyreparken det siste året. Det vil være mulig å se løveunger (sist gang det kom løveunger var i 2007) og oterunger (første gangen det har skjedd i parken).

I fjor høst ble det for første gang siden 2007 født løveunger i Dyreparken.

Pris i høysesong:

For en familie på fire, med to voksne og to barn, koster det 2176 kroner for én dag.

– På grunn av parkens størrelse og store innhold ønsker mange å bli flere dager. Vi har derfor rabatter på flerdagersbesøk, og man betaler fra 150 kroner for en ekstra dag. Prisøkningen fra i fjor er på rundt seks prosent, sier Anniken Bjørnstad Schjøtt. Hun er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken.

Det bygges flere minihytter i Juliusskogen. Denne gangen skal de stå på påler.

I vinter var det premiere på «Kardemomme by»-filmen. De ser allerede effekten av det på attraksjonen i parken.

– Vi har stor tro på at mange ønsker å besøke Kardemomme by etter at de har sett filmen. Det er et av de mest populære områdene å besøke i Dyreparken, sier Schjøtt.

Dyreparken i Kristiansand har åpent hele året. Høysesongen starter siste helgen i juni.

Fornøyelsesparkene i Norge Kristiansand Dyrepark, Agder. På nett: dyreparken.no

Kongeparken, Ålgård i Rogaland. På nett: kongeparken.no

Tusenfryd, Oslo. På nett: tusenfryd.no

Hunderfossen Familiepark, Lillehammer i Innlandet. På nett: hunderfossen.no

Bø Sommarland, Telemark. På nett: sommarland.no

Hunderfossen familiepark

I år lanserer Hunderfossen sin største satsing noensinne, «Musikkfabrikken». Attraksjonen har kostet rundt 18 millioner kroner og er et samarbeid mellom Hunderfossen, Animando, Oslo-Filharmonien, Musikkpedagogene og Expanse, og skal være unikt i sitt slag.

Musikk, film og animasjon er hovedingrediensene i attraksjonen som åpner i mai. Målet er å skape interesse og glede rundt klassisk musikk med lek, interaktivitet og læring i fokus.

– Vi ønsker å skille oss ut fra andre parker ved å tilby noe særegent, sier Hogne Høstmælingen i en pressemelding. Han er direktør i Hunderfossen Familiepark.

Karakteren Herbert og hjelperne er en del av Musikkfabrikken hvor en kan oppleve minikonsert og musikk av Edvard Grieg og se en spesiallaget 4D-film med 3D-briller.

Pris på inngangsbilletter varierer i løpet av sesongen og er basert på høyde og ikke alder. I høysesong koster det 2036 kroner for to voksne og to barn (forutsatt at barna er under 120 centimeter). I lavsesongen er prisen 1624 kroner.

– I Hunderfossen er alle attraksjoner og opplevelser inkludert i prisen, sier markedssjef Kenneth Nordahl-Pedersen.