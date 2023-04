Dette er de billigste landene i Europa i vår – men nordmenn velger det vante

– Vi velger heller trygge og vante reisemål fremfor hvor vi får mest for pengene, sier reisetopp. London, København og Stockholm frister mest, men det er i andre europeiske storbyer du får mer igjen for reisen.

Nord-Makedonia er det billigste landet i Europa denne våren. Landet er kjent for Ohridsjøen og dens mange kirker – faktisk 365 i tallet. I dag er den gjenværende og mest kjente St. John-kirken.

Helgeturene er mer eller mindre tilbake for reiselystne nordmenn. Og vi velger gjerne land som Danmark, Sverige, Storbritannia og Tyskland.

Til tross for lavkonjunktur, oppgir nesten halvparten at de planlegger en utenlandsreise i løpet av året, viser Tickets ferske reiseundersøkelse.

Og flere skal reise både en og to ganger utenlands. Da er gjerne en av turene en helgetur til en storby.

– Etter tre år uten ferie i utlandet for mange, skal det mye til for at man ikke bestiller en feriereise i 2023. Det vi derimot ser er at det som skjer i verden har påvirket hvordan folk bestiller reiser og hvor de vil reise, sier Ellen Wolff Andresen. Hun er markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

Det finnes rimelige alternativ

København, Stockholm og London er ofte kostbare reisemål, og den norske kronen er svak om dagen, sammenlignet med euro, pund og amerikansk dollar.

– Vi velger heller trygge og vante reisemål fremfor hvor vi får mest for pengene, sier Andresen.

Men det finnes rimeligere alternativer enn klassikerne, skal vi tro den ferske Forex banks ferieindeks. Prisindeksen vurderer valuta og vanlige feriekostnader i landet, og måler det opp mot Norge som har 100 i indeks.

Skopje i Nord-Makedonia, Tirana i Albania og Beograd i Serbia er noen av de aller billigste storbyene i vår, med et kostnadsnivå som er mellom 60–75 prosent lavere enn i Norge.

– Hvis du vil slippe billig unna i Europa selv om den norske kronen er svak mot euroen, er det Montenegro med indeks 49, Kypros med indeks 56, Kroatia med indeks 68, Malta og Portugal med indeks 61 eller Hellas med indeks 66 du bør ta sikte på, sier Tom Friberg. Han er kommunikasjonssjef i Forex.

– Ellers skiller populære Sør-Afrika seg ut i årets ferieindeks med 34, blant annet takket være at den sørafrikanske valutaen er blitt 12 prosent billigere mot den norske kronen det siste året, legger han til.

Europas ti rimeligste land

Nord-Makedonia – indeks 24

Albania – indeks 34

Serbia – indeks 35

Romania og Bulgaria – indeks 36

Tyrkia, Polen, Latvia – indeks 41

Latvia og Tsjekkia – indeks 44

Ungarn – indeks 46

Kilde: Forex banks storbyindeks våren 2023

Istanbul i Tyrkia er fortsatt en av de rimeligste storbyene en kan reise til.

Om Forex’ ferieindeks Oversikten viser hva det koster å være på ferie i det aktuelle landet, sammenlignet med i Norge (Norge = indeks 100). Valutakursene tas det også hensyn til. I tillegg tar Forex Banks prisindeks hensyn til ulike lands prisnivå for vanlige ferieutgifter som hotellovernattinger, taxi, øl og så videre og sammenligner gjennomsnittspriser. Dataene henter de fra numbeo.com og trivago.se. Kilde: Forex bank

London er fortsatt nordmenns favoritt

Uavhengig av prisnivå og en svak norsk krone, er London fortsatt nordmenns storbyfavoritt.

– London har alltid vært høyt på topplistene i Norge. Byen har alt som vi ønsker oss og mange reiser igjen og igjen. Det spiller ikke noen rolle om kronen er svak ser det ut for. Den er jo svak egentlig mot de fleste valutaer. Jeg tror London igjen er på topp fordi det er har gått noen år siden vi har kunne reise dit – og endelig, tror Andresen.

Ellen Wolff Andresen er markeds- og administrasjonssjef i Ticket.

København er også inne på topplisten over de mest bestilte reiser denne sesongen.

Andresen sier at København alltid ligger på topp ti eller rett utenfor listen.

– Det er kort reisevei med mange flyavganger. Den danske hovedstaden gir oss en følelse av Europa og at vi er på reise uten at vi trenger å reise så langt. Også er det jo «deilig å være norsk i Danmark» og det har vi visst lenge, sier hun.

For første gang klatrer Sverige inn på storby-topplisten hos Ticket. Stockholm har sust inn på topp tre i oversikten over de mest bestilte reisemålene.

– Sverige har alltid vært vårt nærmeste ferieland, men det er første gang landet har klatret inn på topplisten. Vanligvis kjører man bil til Sverige og de kan ikke vi se på våre bookingstatistikker. Men nå velger vi å reise til Stockholm og da er jo fly den beste løsningen, sier Andresen.

Hun tror Stockholm velges over litt samme lest som København:

– Det går mange fly, det er kort reisevei og en får følelsen av endelig å kunne reise til utlandet igjen.

Storbylisten 2023

London, Storbritannia (2) København, Danmark (7) Stockholm, Sverige (ny) Barcelona, Spania (8) Istanbul, Tyrkia (4) Roma, Italia (ny) Frankfurt, Tyskland (ny) Paris, Frankrike (3) Brussel, Belgia (ny) Milano, Italia (ny)

Kilde: Ticket reisebyrå – (bestillinger for vår/sommer. Info i parentes viser rangeringen fra fjoråret)