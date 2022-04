Nordmenn har kjørt i kø langs Helgelandskysten de siste somrene. Litt lenger inn venter fantastiske fjell.

Høyt over Helgelandskysten.... Dit må du bruke bena for å komme. ... venter en helt annen verden.

De siste somrene har nordmenn kjørt i kø langs Helgelandskysten. Litt lenger inn venter fantastiske fjell. Og landets mest utilgjengelige DNT-hytte.

– Jeg må rett og slett anbefale dere å vente. Ikke dra dit nå!

Kvinnen fra Bodø Turistforening var krystallklar i telefonen. Det hjalp ikke at vi hadde booket senger for et halvt år siden. Og drømt om turen inspirert av bilder og videoer i flere år.