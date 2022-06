Lei av å gå i kø på fjellet? Her er turene du bør vite om.

Fjellturene du bør vite om.

Nordmenn har for alvor fått øynene opp for den norske fjellheimen under pandemien, og i år gjør passkø, hetebølge i Sør-Europa og streik i flybransjen at en kan forvente ekstra stor trafikk i norsk natur. I tillegg er de utenlandske turistene tilbake.

Er du blant dem som helst vil gå mest mulig i fred og unngå de store folkemengdene i fjellet? Da bør du styre unna de aller mest populære turene.