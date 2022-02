Dette er en av verdens mest besøkte byer: Få med deg høydepunktene på 24 timer

Du får mye for pengene i Bangkok. Her er listen over det du bør oppleve.

Med en snittemperatur på rundt 30 grader er Bangkok en sikker vinner hvis du vil rømme fra kulden og sikre deg en varm og solrik ferie.

Hovedstaden i smilets land har rundt 22,7 millioner internasjonale besøkende hvert år. Det gjør Bangkok til en av verdens mest besøkte byer.