Til fots langs Cornwalls klipper

Mange norske TV-seere vil kjenne landskapet fra serien Poldark. Det er enda vakrere å gå gjennom det.

Liker du å gå langt i fantastiske landskap og ha nærkontakt med havet hele veien? Da vil du elske Cornwall.

«Kjære Hilde!

Takk for din bestilling av fottur fra St. Ives til Lizard. Vi vil bare forsikre oss om at du er klar over at dette er en svært krevende rute med lange dagsetapper, mye stigning og krever at du er i god form.»