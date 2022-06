Reisepanelet: Ti tips til alternative storbyer i Europa

Disse byene ypper seg mot nordmenns favoritter. Sjekk reiseekspertenes tips til litt oversette reisemål.

Korsika er alt annet enn nok en sydendestinasjon. Her finnes nasjonal identitet i bøtter og spann, og korsikanerne fnyser hvis du kaller dem franske – til tross for at både språk og mat er typisk fransk.