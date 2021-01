New York Times: Svalbard er drømmereisemål i år

Storavisen har valgt ut 52 reisemål for året. Norge er igjen med på listen.

Du kommer enormt tett på naturen på Svalbard. Nå er den norske øygruppen i Arktisk med på reiselisten hos selveste New York Times. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Den berømte listen er naturlig nok litt annerledes enn før. Hvert år presenterer New York Times 52 reisemål for kommende år. Men i år er det ingen som vet helt om det blir så mye reising. Eller om vi kan reise innlands. Uansett er det lov å drømme. For verden venter.

I år har altså Svalbard kommet med listen over «52 steder verdt å elske», som avisen så fint skriver. I godt selskap med Isfahan i Iran, det skotske høylandet, Aruba, Lake Michigan og Andros i Hellas, for å nevne noen.

«Det er som om du har forlatt jorden. Svevende over dette magiske stedet». Slik beskrives Svalbard av en dedikert besøkende. Ingen steder kommer en så nær naturen og føler seg så i ett med den.

Svalbard er veldig spennende å besøke, mener reiseekspert og globetrotter Gunnar Garfors. Foto: Jane Rix/Shutterstock/NTB scanpix

I fjor viste NRK Svalbard minutt for minutt. Det ble en kjempesuksess. Og svært mange ønsket seg en tur med Hurtigruten rundt de nordlige øyene. Globetrotter Gunnar Garfors (45) er ihuga Svalbard-fan.

– Artig at Svalbard er med. De trenger en vitamininnsprøyting etter vinglete pandemiregler som ødela det meste av 2020-sesongen, sier han.

Nordmenn har mye å lære og oppleve på Svalbard. Som å besøke det russiske samfunnet der, mener han.

Garfors’ topp fem liste:

Hundekjøring Snøscootertur Grottebesøk Fotturer med truger Skiturer Restauranthopping

– Det er tett mellom de eminente restaurantene i Longyearbyen. For en ekstra spesiell opplevelse, stikk innom gourmetrestauranten på Isfjord Radio, tipser han.

Gunnar Garfors er alltid klar for å reise. Nå skal han ha permisjon i 15 måneder fra jobben i NRK. Da skal han (forhåpentlig) reise masse og skrive flere bøker. Foto: Camilla Flaatten

Få overraskelser på listen

Garfors mener listen ellers byr på få overraskelser. Og er litt feig.

– Det er litt rart å nevne alt fra et så omfattende og gigantisk område som Sibir, via hele land som Romania og Haiti til noe så superkonkret som en kirke i London, sier han.

Kaliya Dhrow i India, Kaohsiung i Taiwan, Niansogoni i Burkina Faso, Huanchaco i Peru og Nord-Kirgisistan, er de tøffeste og mest overraskende bidragene på listen, mener han.

– New York Times selvsagt en amerikansk avis, med at hele 20 prosent av stedene er i USA er litt skuffende. Jeg ville heller kjørt to lister, en for steder USA og en for resten av verden.

Selv kjenner han på reiseabstinenser. Garfors har besøkt alle verdens land minst to ganger. Han har satt en rekke reiserekorder og skrevet bøker om reising.

– Når verden åpner seg igjen skal jeg en tur til Newfoundland i Canada, Kamtsjatkahalvøya i Russland og den indonesiske delen av Borneo-øya.

Flere reiser i Norge

Garfors tror vi generelt vil reise mer i Norge i fremtiden. Vi ble alle «tvunget» til å reise i eget land i 2020. Det har påvirket oss positivt, tror han.

– Nordmenn så hvor flott det faktisk er i Norge, og jeg tror vi vil fortsette å utforske eget ferieland. Dessuten vil mange selv med vaksiner, være nervøse for å reise utenlands i år. Frykt for oppblussing, mutasjoner eller andre pandemier, tror 45-åringen.

Selv vil han fortsette å reise ut, men tror han vil reise saktere og bruke mer tid på hvert sted.

– Pandemien har ført til at vi har fått øynene opp for en sammenheng mellom menneskelig aktivitet og jordens ve og vel. Kanskje gjør det at vi blir mer kritiske når vi velger reisemål fremover.