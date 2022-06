Det bugner av flotte gårdsbutikker i Norge. Ysteriet på Jæren har vunnet gull for osten sin

– Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Siri Lea på Jæren gjorde Pippi Langstrømpes ord til sine da hun bestemt seg for å starte ysteri hjemme på gården.

Ideen om å produsere ost fra egne kyr, fikk Siri Lea på en jentetur med gode venninner.

Det hele startet med en «husmorferie» sammen med tre andre bondekoner fra Jæren.

– Det var i desember 2018. Vi skulket julestria for en stund og tok toget til Egersund med litt likør i vesken. Stemningen var upåklagelig, sier Siri Lea lattermildt.

Målet for reisen var julemarkedet i Egersund.

– I en av bodene sto en mann som delte ut smaksprøver på en ost av en fetatype som han hadde produsert selv. Den smakte veldig godt, og jeg ble nysgjerrig som en unge. Stakkars mann, jeg tror jeg stilte tusen spørsmål.

Siri Lea (t.h), Elin Næsse og Siri Lobekk jobber konsentrert med ostemassen.

Bonde Jon Lea steller godt med kyrne som bidrar med gode og kortreiste råvarer til produksjonen.

Det begynte å spinne rundt i Siri Leas kreative hode. Kunne de gjøre noe lignende hjemme på gården? Råvarene var allerede på plass i form av 60 melkevillige kyr. Men å foredle melken hadde aldri vært i ekteparets tanker.

– Jeg tenkte at det var litt galskap. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Men jeg klarte ikke å legge tanken fra meg.

Håndlaget ost underveis i prosessen.

Fikk gull

Siri Lea begynte å google oppskrifter og fremgangsmåter og kom over et kurs i ysting på Østlandet. Hun inviterte med sine to voksne døtre.

– Det ble noen veldig inspirerende og lærerike dager. Allerede på vei hjem bestemte jeg meg. Dette ville jeg prøve.

Vel hjemme ble de møtt av ektemannen Jon Lea. «Er det ystepikene som kommer?» spurte han. Og dermed var også navnet på plass.

Siden har det gått slag i slag. Det har vært mye prøving og litt feiling. Men de fikk det til. Like før jul 2019 kunne de åpne gårdsbutikk og ysteri.

Fakta Gårdsbutikk-bonanza Planlegger du norgesferie? Ta en tur innom en gårdsbutikk. Her kan du handle ekte lokalmat og få en opplevelse med på kjøpet. – Det har vært en eksplosiv økning de siste årene. Vi har opplevd de reneste bonanza-tilstander, sier Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen. Det er en nettverksorganisasjon for opplevelsesbedrifter knyttet til bygdebasert reiseliv og landbruk i Norge, deriblant flere hundre gårdsbutikker og gårdsutsalg. Inn på tunet Fra å være hjemmesnekrede og ofte selvbetjente boder langs veiene, har flere norske bønder og matvareprodusenter valgt å invitere tilreisende helt inn på tunet. De har gjort fjøs, låver og uthus om til butikker med hyller som bugner av kortreist mat og drikke. Flere gårdsbutikker selger også gaveartikler, kunst fra lokale kunstnere, antikviteter og snurrepiperier. Andre tilbyr servering, overnatting og opplevelser. Fantastisk oppslutning – Pandemien skulle vi gjerne vært foruten, men den enorme økningen vi nå har sett, henger sammen med pandemien og at nordmenn har feriert mer i eget land enn før. Oppslutningen har vært fantastisk, sier Bucher-Johannessen. Tips: Skal du på norgesferie, er det et godt tips å gå inn på hanen.no. Der finner du et kart som viser organisasjonenes medlemmer fra nord til sør. Les mer

Så kom pandemien.

– Det har gått over all forventning selv om vi var litt uheldige med åpningstidspunktet. Vi har klart oss godt gjennom pandemien, men det skal bli morsomt å se hvordan det er å drive ysteri og gårdsbutikk uten korona, sier 49-åringen.

Ferdig ost pakkes og klargjøres for utsending.

Ystemor Siri Lea i full sving med osteproduksjon.

Noe har de tydeligvis gjort rett. Da NM i Ost nylig gikk av stabelen, kunne de hente hjem både gull og bronse.

– At jærsk bedaost fikk gull, var ekstra stas. Den er «babyen» min, for det var den aller første osten jeg laget. Det ble en bekreftelse på at det å starte ysteri likevel ikke var galskap, smiler hun.

Vegg i vegg med ysteriet har familien døgnåpen gårdsbutikk. Foto: Jonas Haarr Friestad Jærsk «Havsletteost» rullet i håndbanket tare klar til utsending. Navnet er inspirert av Jæren, Norges største lavslette, og Jærhavet. Foto: Jonas Haarr Friestad

Orkesterplass

Det er noe eget ved det flate, grøderike jærlandskapet. Karrig, forblåst og endeløst. Himmel som møter hav. Grønne marker som deles opp av milevis med steingjerder. Fra gården har Jon og Siri Lea orkesterplass til alt dette vakre.

– Ja, det er fint. Å drive gård er travelt, men av og til må jeg stoppe et øyeblikk og nyte synet, sier Siri Lea.

Foruten ost og melk, produserer de storfekjøtt, og i et stort hønehus har de 7500 høns. Dagen starter tidlig for det driftige ekteparet. I femtiden om morgenen går han i fjøset og hun i hønsehuset. Det er fôring og stell av dyr. Vedlikehold av bygninger og redskaper. Og det er ysting.

– Vi yster rundt tre til fem dager i uken. Det er alltid litt travlere opp mot høytider som jul og påske, sier Siri Lea og viser vei inn i et moderne butikklokale.

Ekteparet Lea i nye og innbydende lokaler.

Gårdsutsalget har spiselige varer og en del håndlagde ting.

Gjennom et stort vindu inn til ysteriet kan kundene få med seg hele prosessen.

– Vi kaller oss for Det åpne Ysteri. For det første kan folk gjerne komme og se på hvordan vi lager ostene våre. For det andre har vi døgnåpent. Denne døren er aldri låst.

– Ikke engang om natten?

– Selv ikke da. Vi har aldri hatt ubudne gjester. Men vi har kameraovervåking. Sånn for sikkerhets skyld.

