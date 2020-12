Drømmer du om sydenferie neste år? Her er rådene fra ekspertene.

Reisebyråene melder om gryende reiseoptimisme, men NHO Reiseliv og forsikringsselskapene advarer nordmenn som vurderer å bestille sydenferie nå.

Nordmenn drømmer seg bort til de greske øyene. Foto: Calin Stan / Shutterstock / NTB

– Vi ser at reiseoptimismen er tilbake. Det er fantastisk å se, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i reiseselskapet TUI.

2020 ble kanskje tidenes rareste reiseår. Nå ser nordmenn mot det som forhåpentlig blir lysere tider i 2021.

Skal man tro salget, er håper stort om å få dra sydover allerede til sommeren.

– I ti måneder har vi levd i dvale. Men vaksinenyheten har utvilsomt ført med seg en voksende optimisme, og nå begynner ting endelig å skje! Reiselysten er økende. Det merker vi i både trafikken til nettsiden vår og antall henvendelser inn, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonsansvarlig i Apollo.

Advarer mot utenlandsreiser

Hellas er det landet de fleste nordmenn bestiller sydentur til nå. I november innførte den greske regjeringen nasjonal unntakstilstand på grunn av koronapandemien. Pr. i dag gjelder tiltaket frem til 7. januar.

I sommer så det ut til at landet hadde solid kontroll på pandemien. Smittenivået lå på et lavt nivå. I høst og vinter har derimot tallene skutt til taket. Nå har Hellas bikket over 130.000 smittetilfeller.

NHO Reiseliv ber nordmenn tenke seg godt om før de bestiller en ferietur til utlandet.

– Jeg forstår trangen til å reise langt, men vil oppfordre nordmenn til å se seg rundt i eget land i tiden fremover. Vi har et reiseliv som raskt har omstilt seg til norske kunder, og som tilbyr både familiepakker og andre spesialtilbud, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Hun forventer at de fleste nordmenn, som i år, fortsatt vil legge helgeturer og sommerferien til Norge i første del av 2021.

– Selvfølgelig vil man på sikt også dra til utlandet, men jeg ser for meg en sommer der mange fortsatt velger norske fjell, fjorder eller storbyer som destinasjon, i påvente av mer normale tilstander i utlandet, sier hun.

– Reiselivet forbereder seg på en tid med besøkende fra Norge, og kanskje deler av Europa etter hvert som vaksineringen rulles ut, sier Kristin Krohn Devold. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bør du bestille reise nå?

Flere av reiseselskapene lover full tilbakebetaling dersom reisen blir kansellert som følge av et land endres til rødt.

Terje Berge mener det kan være lurt å bestille neste års sydentur allerede nå. Han er kommersiell direktør for reise hos Finn.

– Jeg vil faktisk anbefale å bestille sommerferien nå til lave priser og helt uten risiko. Man kan nå bestille charterreiser til sommeren der de tre store arrangørene (Apollo, Ving og TUI) tar all risiko, sier han.

Skal du bestille reise på egen hånd, bør du derimot være klar over konsekvensene ved en eventuell kansellering, slik TV 2 nylig skrev.

Regjeringen er særlig bekymret for forbrukerne som bestiller reiser ved eventuelle konkurser av reiseselskapene. Nylig ble det klart at man ønsker en gjennomgang over nyttår av dagens system for reisegaranti. Målet er å sikre at reisende får tilbake pengene sine dersom arrangører går konkurs før pakkereisen er levert.

Vær klar over karantenereglene

På ett punkt er derimot alle samstemte: Dersom vaksinasjonsprogrammet er vellykket, er det realistisk å håpe og tro på en sommer og høst med reiser til utlandet igjen.

Kart over Europa med farger på de ulike landene, oppdateres fortløpende av Folkehelseinstituttet. Slik situasjonen er nå, gjelder følgende regler ved innreise til Norge.

Et «gult område»: Da slipper du karantene.

Et «rødt område»: Da må du i karantene i ti døgn.

Et «rødt, skravert område»: Da må du også i karantene i ti døgn.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar.

