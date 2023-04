Dette er årets nyheter i de nordiske fornøyelsesparkene

Det er investert millioner av kroner i parkene i Sverige og Danmark det siste året. Nå går startskuddet.

I fjor åpnet en ny dinosaurpark i Djurs sommarland i Danmark, i år utvider de med tre nye attraksjoner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Vi har samlet et knippe nyheter fra noen av de mest besøkte fornøyelsesparkene i Danmark og Sverige:

Legoland

Årets attraksjon i Legoland blir en fullskala Ferrari – bygget i lego.

Bilen er av typen Ferrari Monza SP1. Den skal være det første gjestene ser når de går inn i parken. Det vil også være mulig å bygge sin egen racerbil av lego og teste den på en digital utgave av Ferraris testbane.

En egen racerbilbane hvor en kan teste farten på egenbygde biler er en del av attraksjonen.

Åpnet 1. april. «Ferrari Build & Race» åpner 18. mai.

Pris: I høysesongen i midten av juli koster det rundt 2075 kroner for to voksne og to barn hvis billettene er kjøpt på nett i forkant. Se mer på legoland.dk.

Det er liten tvil om at Legoland har latt seg inspirere av Formel 1-interessen som har tatt enda mer av etter den populære Netflix-serien.

Liseberg

Liseberg fyller i år 100 år. I forbindelse med jubileet er det investert hele 2,5 milliarder svenske kroner i nye attraksjoner.

Med den store investeringen ønsker Liseberg å bli et året-rundt-reisemål og en av verdens beste fornøyelsesparker.

Den store berg-og-dal-banen «Luna» skal gi gjestene en følelse av å reise til månen. Det er en slags bumerangeffekt på banen, hvor en kjører raskt forover og deretter bakover. Med sine 33,5 meter over bakken skal den være en av de høyeste og raskeste av sitt slag i verden.

Luna er en stor berg-og-dal-bane som innvies nå i vår. Den er en del av Luna Park i Liseberg.

Det nye opplevelseshotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel åpner i vår. Det ligger rett ved parken.

Byggingen av det som skal bli Nord-Europa største vannpark, «Oceana», er også i full gang. Sistnevnte åpner først neste år.

Et enormt vannland blir bygget i Liseberg i år. Det skal stå klart i 2024.

Parken, som ligger i Göteborg, er en av de fornøyelsesparkene nordmenn besøker mest utenlands.

I fjor ble det registrert 330.000 norske overnattinger i Göteborgregionen. Det investeres enorme summer for å tiltrekke seg enda flere.

– På nabotomten ved Liseberg bygger Volvo sitt store opplevelsessenter «World of Volvo». Vitenskapssenteret Universeum Sveriges bygger også visualiseringsdomen kalt «Wisdome». Totalt investeres nesten fem milliarder svenske kroner i det som gjør området til et av Europas største destinasjonsutviklingsprosjekt, sier administrerende direktør Andreas Andersen i Liseberg i en pressemelding.

Åpner: 22. april.

Pris: For et dagspass til alle attraksjoner i parken koster det 395 kroner pr. person, for de minste koster det 295 kroner. Det finnes flere ulike kategorier – se mer på liseberg.se.

Tivoli, København

Det klassiske Tivoli i den danske hovedstaden feirer 180 år i år. Jubileet skal feires utover hele sommeren, men selve bursdagsfesten foregår 15. august.

Tivoli utvider konsertkonseptene sine både fredag og lørdag, og da selvsagt med allsang og lokale stjerner som entrer scenen.

Det kinesiske tårnet i Tivoli i den danske hovedstaden.

Matfestivalen Tivoli Food Festival foregår fra 13.–21. mai, mens Have- og Blomsterfestival foregår fra 26. august–9. september. I forlengelse av matfestivalen blir det fokus på mat i Tivoli, og det blir pop-up-restauranter med Michelin-stjerne-kokker utover sommeren.

Åpner: Sommersesongen startet 31. mars.

Pris: Billettene koster cirka 105 kroner for barn fra tre-syv år, cirka 235 kroner fra åtte år og oppover. Barn under tre år er gratis. Det finnes en rekke ulike billettyper, ser mer på tivoli.dk.

WOW Park

Det 25 meter høye rutsjebanetårnet «Giganten» er den nyeste attraksjonen i Wow Park i Billund.

En kan velge blant tre store sklier i det store tårnet i Wow Park i Billund.

Det er 110 trappetrinn opp til toppen hvor en kan velge blant tre store rutsjebaner. Tårnet er dekket av store plantekasser – med over 350 planter og blomster som skal gi tårnet et naturlig samspill med resten av parken.

Åpnet: 1. april. «Giganten» åpner 18. mai.

Pris: For to voksne og to barn i høysesong koster det 1325 kroner hvis billettene er kjøpt på nett i forkant. Se mer på wowpark.dk.

Les også Årets nyheter fra landets største fornøyelsesparker

Djurs sommerland

I år er det satset 75 millioner kroner på tre nye attraksjoner i den nye temaparken «Dinosaurland» inne i Djurs sommerland.

forrige

fullskjerm neste En kan kjøre safari rundt om i dinosaurparken. 1 av 2 Foto: Djurs sommarland

Den ene er en stor berg-og-dal-bane – hvor en sitter på ryggen til en dinosaur og suser av gårde i opptil 70 km/t samtidig som en snurrer rundt i 15 meters høyde. Det skal være den eneste i sitt slag i Danmark.

Den andre nyheten er en karusell med motorsykler og sidevogner hvor en kan bruke et eget gasshåndtak for å snurre og svinge rundt i 90 graders vinkel.

Den siste nyheten er tønner som spinner med plass til fem personer, kalt «Fossilvaskeren».

Åpner: 29. april, har sesong ut oktober.

Priser: Pris i høysesong for en person i alderen 3–64 år: cirka 505 kr. Da er det adgang til alle attraksjonene. For mer info, se djurssommerland.dk.

Fårup sommerland

Denne sesongen er det bygget en nye attraksjon med navn «Rundrejsen». Det er en to etasjes karusell beregnet for de minste gjestene. To nye lekeplasser er det også bygget.

En ny karusell til de minste gjestene er en av nyhetene i Fårup sommerland.

Berg-og-dal-banen «Fønix» ligger i Fårup sommerland og er en av de største i Danmark.

I fjor ble Danmarks største berg-og-dal-bane, «Fønix», bygget i Fårup. Den er 40 meter høy med en toppfart på rundt 95 km/t.

Dessuten bygges det tretopphytter på området, hvor en kan overnatte i trekronene. Den åpner i løpet av august. Totalt har parken investert rundt 30 millioner i nyheter og oppgraderinger denne sesongen, får vi opplyst av Anne Kiilerich, digitalredaktør i Fårup.

Åpner: 3. april, har sesong ut oktober.

Priser: Inngang i høysesongen koster rundt 530 kroner, da er alle attraksjoner inkludert. Det finnes flere ulike billettyper, se mer på faarupsommerland.dk.

Astrid Lindgrens verden

I år feirer Emil i Lønneberget 60 år, og det blir markert med noen nye historier og flere forestillinger som spilles på scenen i Katthult. En egen utstilling med Emil-bøkene illustrert av Björn Berg blir det også.

I år feirer Emil i Lønneberget 60 år. Det feires med utstilling fra bøkene og flere forestillinger.

Ellers er det bygget et nytt overnattingssted, «Lilla staden», og en ny restaurant, «Bysalen», som er bygget i 50-tallsstil og ligger i forlengelse av Bråkmakargaten.

I mai innvies også en ny utstilling om Astrid Lindgren, «Astrid Lindgren – og historiens kraft». Den tar over for den gamle som har vært der siden 2007, får vi opplyst av administrerende direktør Joacim Johansson i Astrid Lindgrens verden.

Åpner: 17. mai. Parken er åpen noen helger om høsten.

Pris: Barn mellom 3–14 år og pensjonister koster 350 kroner, mens barn og voksne mellom 15–64 år koster 465 kroner. De minste har gratis inngang. Se mer på Astrid Lindgrens verden.