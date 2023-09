– Jeg tror det handler om at folk ikke gidder, sier Iver Kristiansen (21).

En uke før valgdagen jobber politikerne på spreng for å overbevise velgerne om å stemme på dem.

Men går det som tidligere år, vil nærmere 40 prosent ikke støtte noen som helst.

I stedet blir de sittende hjemme.

Men ikke Iver Kristiansen. For 21-åringen fra Fredrikstad er det en selvfølge å stemme. Menn på hans egen alder er likevel blant dem som oftest uteblir fra et valglokale.

– Mange ser ikke behovet for å stemme. Jeg tror det handler om at folk ikke gidder, sier han.

Selv har 21-åringen nesten bestemt seg for hvem som skal få stemmen hans.

– For meg er de viktigste sakene personlig frihet og klima og miljø, sier Kristiansen.

Høy utdanning og inntekt øker sjansen for at du stemmer. Personer som står utenfor arbeidslivet og mottar trygd eller andre ytelser, stemmer sjeldnere enn andre.

Mange unge flytter bort fra lokalsamfunnet sitt for å studere eller jobbe. Her er nye studenter samlet ved studiestart på UiB.

3

Hvorfor er dette et problem?

Å la være å velge kan være et symptom på at folk tenker at stemmen deres ikke betyr noe.

Lav valgdeltakelse er problematisk av minst to grunner, mener postdoktor Ruben Mathisen ved UiBs institutt for sammenliknende politikk.

1) Den lave deltakelsen kan være et symptom på at folk ikke føler at deres stemme fremmer interessene deres.

2) Lav valgdeltakelse betyr som regel at forskjellene mellom ulike samfunnslag blir større. Det skjer når noen grupper stemmer sjeldnere enn andre.

For at demokratiet skal fungere best mulig, er det viktig at alle borgere har lik innflytelse i valget.

– Derfor er det uheldig at valgdeltakelsen i Norge, både i lokalvalg og stortingsvalg, har falt de siste 50 årene, sier Ruben Mathisen.