Svensk soldat tiltalt etter vådeskudd under øvelse i Norge

En svensk soldat er tiltalt av påtalemyndigheten i Sverige etter at en norsk vernepliktig soldat ble truffet av et vådeskudd under en øvelse på Mågerø i Vestfold.

Mannen er tiltalt ved Örebro tingrett for grov kroppsskade, skriver Nerikes Allehanda. Hendelsen skjedde 30. november 2021.

Den svenske soldaten deltok i en militærøvelse der fienden skulle beskytes med løs ammunisjon. En kvinnelig soldat som var med på øvelsen, ble truffet i magen av et skudd avfyrt med en skarpladd pistol. Hun ble livstruende skadd og fikk varige men.

Kvinnen var vernepliktig i Forsvarets spesialstyrker (FS).

Hendelsen ble etterforsket av den nasjonale enheten mot internasjonal og organisert kriminalitet i Sverige.

– Hendelsen bør vurderes som alvorlig fordi militære stridsøvelser som innebærer å skyte mot menneskelige mål med ekte våpen, krever særlig oppmerksomhet og kompetanse, heter det i tiltalen.

Saken ble gransket av Statens havarikommisjon , som kom med sin rapport i fjor høst.

– Undersøkelsen har vist at en soldat med lang erfaring med håndtering av våpen i militæret kan begå feil, enten ved å glemme å sjekke eget våpen eller ikke sjekke godt nok, slår havarikommisjonen fast i sin rapport.

Undersøkelsen har vist at de relevante sikkerhetsbestemmelsene ikke ble etterlevd eller fulgt opp, ifølge havarikommisjonen.