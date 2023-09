I denne skogen ønsker Høyre å bygge sykehjem. Samtidig har Høyre-toppens familie tjent millioner på en fremtidig utbygging.

Fra en liten høyde, midt mellom gamle furustammer, skuer Kjetil Ottesen og Even Sørland i Åstveitskogens venner nedover åssiden. Bakken er våt, sildringen fra småbekker konstant.

– Alt vi ser her og litt til vil de bygge ut. Skogen vil ikke være til å kjenne igjen etterpå, sier Ottesen.

De to befinner seg i skogen bak Åsveit ungdomsskole. Her forvalter Rasmus Meyers legat over 650 mål med skog og mark. I flere år har legatet jobbet for å få til en utbygging på deler av eiendommen.

Ottesen og Sørland er på vei nedover mot golfbanen. Turstiene er smale, glatte og fulle av røtter fra de store furutrærne.

– Vi har ikke noe liknende grøntområde i hele Åsane. Alt er intakt, sier Ottesen.

Kjetil Ottesen og Ap-politikeren Even Sørland har kastet seg inn i kampen mot utbygging i Åstveitskogen.

Sørland skryter av hvor finke legatet har vært til å ta vare på skogen.

– Men nå ser det ut til å ha snudd, sier Sørland, som i tillegg til å være aktiv i Åstveitskogens venner også er valgkampleder for Ap i Bergen.

Jobben hans er å nedkjempe Høyre og Christine Meyer. Høyres byrådslederkandidat har sterke bånd til Åstveitskogen. Hun er oldebarn av Rasmus Meyer og bor på en tomt i området.

Vil bygge ut

Får Høyre viljen sin etter valget, kan både golfklubben og listetoppen deres få nye naboer i det store grøntområdet. Her vil nemlig partiet legge til rette for utbygging av en såkalt demenslandsby.

Problemet er den store kommuneplanen (KPA), som bestemmer hvor det kan bygges i Bergen. Den slår fast at hele området skal bevares som grøntareal.

Det vil Høyre endre om de får makten. Helt i tråd med ønskene til eieren av området. Christine Meyer ønsker ikke å svare på noen spørsmål knyttet til denne saken og henviser alle spørsmål til legatets styreleder.