Ap, Sp og SV sparker i gang budsjettforhandlinger

Regjeringspartiene og SV har sitt første forhandlingsmøte om revidert nasjonalbudsjett i dag, tirsdag. SV krever flere utslippskutt og mer i trygder og ytelser.

Eigil Knutsen i Ap sier han ser frem til «viktige og gode» samtaler om revidert nasjonalbudsjett med regjeringspartner Sp og budsjettpartner SV. Her fra forhandlingene om statsbudsjettet for 2023 i fjor høst.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Klokken 13.00 møtes de tre partiene i Statsrådssalen på Stortinget for å prøve å bli enige om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

SV har på forhånd varslet at de vil kjempe for et grønnere og mer omfordelende budsjett.

SV vil øke flere ytelser

– Vi må øke flere ytelser slik at vi sørger for at folk får bedre råd fremover. Det er den måten vi kan begrense veksten i fattigdom på, sa SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til NTB da budsjettet ble lagt frem for snart to uker siden.

SVs Kari Elisabeth Kaski krever et grønnere og mer omfordelende budsjett. Foto: Alf Simensen / NTB

I forhandlingsrommet møter hun Eigil Knutsen og Geir Pollestad, som er finanspolitiske talspersoner for henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi ser frem til viktige og gode samtaler om et budsjett som prioriterer å trygge velferden, som gir solid støtte til Ukraina og en ansvarlig styring med Europas laveste arbeidsledighet, sier Knutsen før første møte.

Sp tror på enighet

Regjeringen øker oljepengebruken med nesten 56 milliarder kroner i sitt reviderte budsjett og legger seg dermed helt opptil handlingsregelen på 3 prosent. Kaski har stilt seg positiv til pengebruken og sagt at økningen er viktig for å sikre velferden.

Pollestad mener det bør være en overkommelig oppgave å få til en enighet om budsjettet.

Geir Pollestad i Sp mener det bør være en overkommelig oppgave å få til en enighet om budsjettet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi har lagt frem et revidert budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sier Pollestad, og legger til at det er viktig å ha stramme rammer rundt forhandlingene.

Finanskomiteen har frist til 9. juni med å legge frem sin innstilling.