USA åpner utenriks­stasjon i Tromsø

USA styrker sin tilstedeværelse i nord og åpner et diplomatisk kontor i Tromsø.

USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse på Nasjonalmuseet i Oslo etter Natos uformelle utenriksministermøte.

Det er en såkalt presence post som åpnes i Tromsø. Det er en mindre diplomatisk tilstedeværelse og kan tilsvare et konsulat.

– Jeg erklærer i dag at USA vil åpne et eget kontor i Tromsø. Det vil bli vår nordligste diplomatiske tilstedeværelse, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse under Natos uformelle møte i Oslo torsdag.

Han sier kontoret er et ledd i å forsterke arbeidet i det høye nord. Kontoret blir det eneste nord for polarsirkelen.

– Vår tilnærming er at vi vil sørge for at Arktis forblir et sted for fredfullt samarbeid. Det er et sted som blir stadig mer utfordret og som det blir viktigere å beskytte, og det er vi bestemt på å gjøre, sier Blinken.

Ønskes velkommen

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ønsker utenriksstasjonen velkommen. USA hadde et kontor i Tromsø fram til 1994.

– Etableringen av en amerikansk representasjon i Tromsø reflekterer at vi er tilbake til en tid med økt geopolitisk spenning i nord. Gitt denne realiteten er det betryggende for alle oss som bor i nord, at vår viktigste allierte tar situasjonen på alvor og etablerer et kontor i den arktiske hovedstaden, sier Wilhelmsen i en pressemelding.

0rdfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ønsker amerikanere velkommen til Tromsø.

Inkluderer diplomat

Ifølge ordføreren vil den nye utenriksstasjonen inkludere én amerikansk diplomat. Gjennom fysisk tilstedeværelse vil USA kunne overvåke utviklingen i nord tettere og øke situasjonsforståelsen, mener Wilhelmsen.

– USAs etablering av kontor i Tromsø kan fungere som avskrekking eksternt, men gi økt trygghet internt for Norge og for Nato-alliansen, skriver han.

Har tro på samarbeid

Nylig ble det kjent at også Norges utenriksdepartement etablerer et kontor i Tromsø. Wilhelmsen tror på et nærmere samarbeid når disse to kontorene kommer på plass.

– USAs interesser i nordområdene er helt på linje med Norges og andre europeiske land, inkludert EU. Det handler om å samarbeide for sikkerhet og bærekraftig utvikling i Arktis, bekjempelse av klimaendringene og å fremme fred og stabilitet i nord, sier han.

Wilhelmsen understreker at USA ikke kun er Norges viktigste allierte i Nato, men at det også er en arktisk stat som ønsker å engasjere seg i utviklingen av den arktiske regionen til det beste for de rundt 4 millioner menneskene som bor i regionen.