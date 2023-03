Støre om Vedums sykdom: – Det gjorde sterkt inntrykk å få vite det

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det gjorde sterkt inntrykk på ham da han fikk vite at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde fått sykdommen MS.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Jeg vil berømme Trygve for å stå fram og være åpen om en alvorlig sykdom, sier Støre.

Vedum fikk diagnosen i 2020, men fortalte først om den offentlig på Senterpartiets landsmøte fredag. Etter å ha begynt på medisiner, forteller Vedum at han nå ikke merker noe til sykdommen.

– Jeg er glad for at han får god hjelp, og at sykdommen har stabilisert seg, sier Støre.