Vedum reagerer på Høyres kuttliste: – Et målrettet fergekutt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum reagerer med vantro på milliardkuttene Høyre vil gjøre i revidert nasjonalbudsjett. Han mener fergetilbudet angripes.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) reagerer på Høyres alternative reviderte budsjett.

NTB

– Det kuttet de gjør nå, er et målrettet fergekutt. Vi la inn ekstra penger fordi vi var spesielt bekymret for fylkene, blant annet til ferger og hurtigbåt langs kysten for å binde Norge sammen. Bakgrunnen er at kostnadene for å drive ferger har økt, sier Vedum (Sp) til NTB.

Onsdag la Høyre frem sitt alternative reviderte budsjett for 2023 – få timer etter at regjeringspartiene og SV ble enige om sitt budsjett.

Blant annet kutter Høyre 1,1 milliarder kroner i bevilgningene til fykene.

– Helt feil med kutt

– Vi er opptatt av at fergene skal gå. Hvis man kutter 1,1 milliarder kroner, så er alternativet å kutte fergetilbudet, eventuelt skru opp prisene. Vi har ment at det er helt feil og har innført gratis ferge på mange strekninger, sier Vedum.

Han påpeker også at Høyre vil øke CO₂-avgiftene med 150 millioner kroner i sitt budsjett. Det vil gi økt pumpepris, sier Vedum.

Høyre har lenge kritisert regjeringen for å bruke for mye oljepenger i budsjettet og legger selv opp til 5,2 milliarder kroner færre oljepenger sammenliknet med regjeringens opprinnelige forslag.

Lite imponert

Etter å ha sett Høyres forslag, er Vedum lite imponert.

– Høyre har drevet og skrytt av at de skal gjennomføre kutt. De som skal betale kuttet, er landets fergepassasjerer. Vi la inn litt mer penger til fylkene enn kommunene, nettopp fordi vi så økte kostnader på ferger.

Han mener Høyres alternative budsjett står i stil med den politikken Høyre-leder Erna Solberg hadde i regjering, og at hun ikke var særlig opptatt av distriktene.

– Jeg er helt uenig med Erna Solberg i at fergetilbudet er for bra, og at det bør kuttes, sier Vedum.

Anklager Vedum for spinn

Liv Kari Eskeland i Høyres transportkomité reagerer på Vedums utspill.

– Dette er rent fergespinn fra Vedums side. Selv om vi gjør kutt i overføringene til fylkeskommunene, som har store disposisjonsfond på bok, ligger det en forventning om at fylkeskommunene også skal være med på å ta sin del av ansvaret og redusere byråkrati og administrasjon, sier hun i en e-post til NTB.

– Dette nevner Vedum ingenting om, men ligger som en forutsetning i vårt budsjett. Det blir helt urimelig at næringslivet skal blø, og at fylkeskommunene skal ha sin drift uten at det blir satt en forventning til effektivitet, sier hun.

Hun mener fylkespolitikerne kjenner sin region best.

– At Vedum mener dette vil gå utover fergetilbudet alene, viser hvor liten tillit han har til fylkespolitikerne, sier Eskeland.