Forbereder milliardsjokk i avgifter for eiere av elbiler og lastebiler

Nye Veier mener det foreslåtte alternativet gir høyest kostnad for bileierne og at det vil redusere personbiltrafikken med 3,6 prosent. At bileierne får regningen og staten pengene, kalte de en «omfordeling fra trafikantene til staten».

Også i Vestland fylkeskommune ser politikerne med uro på forslaget, fordi det trolig vil redusere noe av finansieringsgrunnlaget for de såkalte byvekstavtalene. Dette er avtaler som gir milliarder til kollektivtrafikk, bybane, sykkelveier og innfartsparkering.

NHO «vil sterkt fraråde» at mer av utgiftene veltes over på trafikantene enn i dag, mens Norges Lastebileier-Forbund forutsetter at andre avgifter fjernes.