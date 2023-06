Falsk melding om kapring på Norwegian-fly – fulgt av danske F-16 til Gardermoen

Danmark sendte to kampfly på vingene for å følge et Norwegian-fly til Norge på grunn av mistanke om at flyet hadde problemer, opplyser det danske forsvaret.

Danmark sendte to kampfly på vingene for å følge et Norwegian-fly til Norge på grunn av mistanke om at flyet hadde problemer, opplyser det danske forsvaret. Disse F16-flyene er norske. Illustrasjonsfoto:

NTB-Andreas Løf

Kopier lenke

Kopier lenke

– Luftfartsmyndighetene har torsdag ettermiddag hatt grunn til å tro at det kunne være et problem på et sivilt fly som fløy på en rute vest for Jylland mot Norge, opplyser forsvaret til TV Midtvest torsdag kveld.

Forsvaret opplyser at de danske F-16-kampflyene fulgte flyet til Oslo lufthavn Gardermoen. Deretter fløy det tilbake til Skrydsrup flybase, og norske myndigheter har overtatt saken, heter det.

– Raskt avklart

Operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt opplyser til NTB at politiet ved 16-tiden fikk melding om at en alarm om flykapring hadde gått om bord på et Norwegian-fly fra Spania til Oslo. Alarmen viste seg å være falsk.

– Det ble raskt avklart fra politiets side uten tiltak, sier han.

Han sier at det etter det han kjenner til ikke var tilløp til panikk eller annen dramatikk på flyet. Pressevakt Anna-Lena Nordling i Norwegian bekrefter det samme overfor NTB.

– Jeg har fått bekreftet at det ikke har vært noe dramatikk rundt dette. Piloten snakket med passasjerene og alt var fint om bord, sier hun.

Hun sier årsaken til torsdagens utrykning var en feilsendt melding som ble initiert av flymaskinen og rettet opp umiddelbart.

– Det er likevel noen rutiner som må fullføres, sier Nordling.

Letter med få minutters varsel

De danske flyene stammet fra det såkalte Afvisningsberedskabet, som har i oppgave å hevde og håndheve dansk suverenitet og yte støtte til sivile fly.

Beredskapen består av to F-16 Fighting Falcon-kampfly, som er klare til å lette med få minutters varsel døgnet rundt.

Flyene står på Skrydstrup, der de danske kampflyene hører hjemme.