Lysbakken ber SV-landsmøtet vedta ny Nato-linje

SVs avtroppende leder Audun Lysbakken oppfordrer landsmøtet til å støtte opp om landsstyrets flertall og legge bort kravet om at Norge må melde seg ut av Nato.

Partileder Audun Lysbakken på landsmøtet til SV på Gardermoen. Foto: Alf Simensen / NTB

– Jeg håper landsmøtet vil vedta forslaget til endring av vår sikkerhetspolitikk som jeg og landsstyret har lagt frem. For vi står sammen om de viktigste konklusjonene. Jeg anbefaler de formuleringene som flertallet foreslår, sa Lysbakken i sin tale til partiets landsmøte fredag.

Historisk har kravet om utmelding vært riktig, argumenterte han, men ikke nå lenger.

– Når Sverige og Finland går inn i Nato forsvinner alternativet om en nordisk allianse på utsiden, påpeker han, og omtaler dette i stedet som en ny mulighet til å samle Norden.

– Norden må stå samlet. Derfor kan vår strategi for forandring heller ikke være at Norge skal gå aleine.

– Litt som å dø

Lysbakken slo an en humoristisk tone da han innledet sin aller siste landsmøtetale, men var snart over i alvoret.

– Å varsle din avgang som partileder er litt som å dø, men våkne opp igjen. Du får lese dine egne nekrologer, sa han.

Nekrologene han sikter til er kommentatorenes dom over hans elleve år lange lederskap. De har i stor grad vært positive og vist til hans evne til å bygge bro mellom fløyer og samle partiet.

Bergstø overtar

– Kommentariatet har mange slags analyser av hvorfor vi har lyktes med å gjenreise SV. Ikke alle er like gode. Selv er jeg sikker på at en viktig grunn til at SV i dag er et alternativ for flere enn før er at vi mer enn noen andre har satt Forskjells-Norge på dagsorden, fortsatte han.

Lørdag overlater han stafettpinnen til Kirsti Bergstø, som stiller til valg som leder uten motkandidater.

– SV har tatt Aps rolle

Audun Lysbakken mener SV er blitt motoren på rødgrønn side i velferdspolitikken.

Lysbakken innledet talen til SVs landsmøte med å slå fast at tre store velferdsreformer er introdusert her i landet etter årtusenskiftet:

Barnehagereformen.

SFO – gratis halvdagsplass til første og andreklassinger.

Tannhelsereform, som er i en tidlig fase.

– Hva har disse tre store reformene til felles? Initiativet ble tatt av SV, og de ble og blir gjennomført av SV, sa Lysbakken til landsmøtet.

Han argumenterte med at det er SV som er den drivende kraften i velferdspolitikken, med det tydelig spark til Arbeiderpartiet

– Det er SV som har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet som utvider velferdsstaten, sa han.