Støres svar på spørsmål om habilitetssakene: Vurderer nye rutiner

Statsministeren har svart på kontrollkomiteens spørsmål til regjeringens håndtering av habilitetssaker. Komiteen sier det vil ta tid å gå gjennom alt.

Statsminister Jonas Gahr Støre på et møte med pressen i forbindelse med at utenriksminister Anniken Huitfeldt brøt habilitetsreglene.

– Vi har fått svarene samtidig som de ble offentliggjort, så som saksordfører må jeg bruke noe tid på å gå grundig inn i detaljene, skriver habilitetssakenes saksordfører Grunde Almeland (V).

Leder Peter A. Frølich (H) i kontrollkomiteen på Stortinget.

Seher Aydar (R) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

NTB

– Det viktigste vi gjør, er å sette statsrådene i stand til å foreta egne vurderinger og til å be om bistand ved behov. Opplæringsrutiner, retningslinjer og rådgivning om rettsregler og retningslinjer som skal sikre tillit, videreutvikles jevnlig. Dette er et arbeid regjeringen forfølger fortløpende, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et tolv sider langt brev.

I brevet ber Støre statsråder i alle departementer om å sende supplerende svar på en rekke av spørsmålene.

– Når det oppdages brudd på regler, er det riktig og viktig å stille spørsmål, både ved reglenes innretning, og ved tiltakene som skal redusere risikoen for brudd. Det har også vært tilfellet i etterkant av de feil som har vært avdekket denne sommeren.

Videre skriver han at man aldri kan gardere seg helt mot feiltakelser.

Muntlige råd

Komiteen har bedt regjeringen om å samle en oversikt over alle tilfeller hvor en statsråd har bedt embetsverket om bistand til habilitetsvurdering fra regjeringen.

– Embetsverket ved Statsministerens kontor opplyser at de til alle regjeringer fra tid til annen har gitt muntlige råd om habilitet i forbindelse med regjeringskonferanser eller statsråd, skriver Støre.

Eventuelle habilitetsspørsmål i statsrådenes egne saker vil være avklart på forhånd, opplyser han videre. Likevel kan det oppstå tvil om habilitet ved behandling av saker som fremmes av en annen statsråd, peker han på.

– Resultatet kan bli at statsråden avstår fra behandlingen. Siden disse situasjonene ikke innebærer den samme formaliserte prosessen som oppnevnelse av settestatsråd, er det ikke mulig å lage noen oversikt over når dette har skjedd i min regjeringstid.

Jevnlige påminnelser

Alle i politisk ledelse ved Statsministerens kontor får gjennom tjenesten jevnlige påminnelser om habilitetsreglene, skriver Støre.

– Utover dette har Statsministerens kontor ingen generell, skriftlig rutine om praktiseringen av habilitetsreglene, utover det som følger av Håndbok for politisk ledelse.

Komiteen har også bedt regjeringen redegjøre for eventuelle politisk iverksatte rutiner for å ivareta habilitetsregelverket. Støre svarer at habilitet er et løpende og pågående arbeid.

Kommer til å ta tid

– Vi har nå fått omfattende svar fra statsministeren knyttet til kontrollkomiteens sak om regjeringens praktisering av habilitetsregelverket. Vi har fått svarene samtidig som de ble offentliggjort, så som saksordfører må jeg bruke noe tid på å gå grundig inn i detaljene, skriver habilitetssakenes saksordfører Grunde Almeland (V) i en epost til NTB.

Han forteller videre at det er klart at kontrollkomiteens sak om regjeringens habilitetsbrudd nå er svært viktig for ivareta befolkningens tillit til at statsråder i Norge ikke kan misbruke sine posisjoner til egen vinning, både for han som saksordfører og for Venstre som parti.

– Det er et omfattende svar med mye tilhørende dokumentasjon. Det vil ta tid å gå gjennom, og den jobben skal vi gjøre grundig, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til TV 2.

Det er satt opp et nytt møte i kontrollkomiteen 14. september, tre dager etter kommune- og fylkestingsvalget.

Rødts medlem av kontrollkomiteen, Seher Aydar, understreker at man må komme til bunns spørsmålet om håndtering av habilitet, utnevnelser og aksjekjøp for å gjenreise tilliten til demokratiet.

– En svakhet som kommer fram i statsministerens svar, er at habilitetsreglene i stor grad fastsettes av regjeringsapparatet selv. Derfor varierer de sterkt over tid og kan også variere fra departement til departement, sier Aydar.

Fikk 17 spørsmål

– Virkeligheten er omskiftelig, og inhabilitetsforhold kan endre seg raskt. Nye bindinger og interesser kan oppstå, og gamle lojaliteter kan svekkes, understreker han.

Tidligere i august rettet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget spørsmål til Støre for å kunne gjøre en gjennomgang av rutiner og praksis i regjeringen og departementene når det gjelder habilitetsvurderinger.

Spørsmålene fra komiteen kom etter at fire av regjeringens statsråder den siste tiden har vært innblandet i habilitetssaker. Målet er å finne ut om rutinene rundt habilitet er for dårlige.

Fire statsråder i trøbbel i sommer

Onsdag ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens hun har sittet som statsråd.

Også Tonje Brenna (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har beklaget brudd på habilitetsreglene i sommer. Det er kun Brenna og Huitfeldt som fremdeles sitter som regjeringsmedlemmer.