Vil ha lobbypenger til skipstunnelen. – Sentrale krefter jobber imot prosjektet.

Pådriverne for Stad skipstunnel vil ha støtte for å drive påvirkningsarbeid. De frykter at regjeringen vil skrinlegge prosjektet.

Stad skipstunnel er planlagt mellom Moldefjorden i Sildegapet og Kjødepollen. Nå intensiverer forkjemperne innsatsen mot omkamp om prosjektet.

Da regjeringen la frem revidert budsjett 11. mai, ble det omdiskuterte tunnelprosjektet satt på vent.

Foranledningen var utsikter til en kraftig kostnadssprekk for tunnelen.

Den såkalte styringsrammen styringsrammen Et anslag for kostnader som skal gi 50 prosents sannsynlighet for å unngå overskridelse.hadde økt med 64 prosent, til 5,6 milliarder kroner, ifølge denne analysen.

Derfor har regjeringen bedt Kystverket undersøke om det er mulig å bygge den 1700 meter lange tunnelen til en lavere kostnad.

Frykter omkamp

Stortinget vedtok byggingen av skipstunnelen 11. mai 2021. Den gang var MDG eneste parti som stemte imot prosjektet.

Nå frykter forkjemperne en ny omkamp i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

«Vi opplever at det er sentrale krefter som jobber imot prosjektet», skriver daglig leder Randi Humborstad i Måløy Vekst til Vestland fylkeskommune.

– Stad skipstunnel er blitt en hakkekylling i visse hovedstadskretser, sier Randi Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst.

I det samme brevet uttrykkes det også bekymring for at regjeringen nå forsøker å stoppe prosjektet.

Humborstad har i lang tid jobbet aktivt for prosjektet på vegne av næringslivet i regionen.

«Hakkekylling»

På spørsmål fra BT om hvem disse sentrale motkreftene er, svarer Humborstad:

– Sentrale politikere i visse kretser i Oslo-gryten, både på Stortinget, i regjeringskvartalet og i hovedstadspressen. Stad skipstunnel er blitt en hakkekylling. Det er dessverre et lett prosjekt å angripe for dem som ikke forstår hva det handler om.

Ifølge Humborstad handler tunnelen om verdiskaping og sysselsetting langs kysten, og dessuten gi sjøtransport en tryggere seilas over det værharde Stadlandet.

Illustrasjonen viser det planlagte portalområdet i Kjøde. Her vil Kystverket også bygge en sjøpark med friluftsscene og rekreasjonsområder.

Tøffere kamp om pengepotten til store samferdselsprosjekter gir også gryende uro hos tunnelforkjemperne, påpeker hun.

– Sentrale myndigheter glemmer at Norge har en lang kystlinje. I dag brukes bare tre prosent av midlene til samferdsel på sjøtransport, sier Humborstad.

Lobbyinnsats

Selskapet søker fylkestinget om 75.000 kroner i støtte til påvirkningsarbeid, og ber Møre og Romsdal fylke om det samme.

Frem til statsbudsjettet legges frem i oktober, skal det – ifølge søknaden – holdes møter med sentrale beslutningstakere og stortingspolitikere og arrangeres seminar om skipstunnelen på Arendalsuka.

Randi Humborstad følger med mens stortingsrepresentantene Frank Sve (Frp) og Erling Sande (Sp) snakker om skipstunnelen på et frokostmøte i Oslo tidligere i år.

Påvirkningsarbeidet til Måløy Vekst skal koordinere påvirkningsarbeidet på vegne av styringsgruppen for Stad skipstunnel.

Denne styringsgruppen la ned arbeidet i mai 2021, etter at Stortinget vedtok bygging av tunnelen.

Kontakter og nettverk

Nå mobiliseres gruppen på nytt. De skal bruke sine kontakter og nettverk til å fremme Stad skipstunnel, fremgår det av søknaden.

Styringsgruppen har medlemmer fra de to fylkeskommunene, kommunene rundt Stad, Fiskarlaget, NHO, LO, Kystrederiene og andre næringsaktører.

Stad skipstunnel er planlagt med en høyde på 37 meter og bredde på 36 meter.

Når det gjelder kostnadssprekken som ble varslet i revidert budsjett, sier Humborstad at anslaget er heftet med stor usikkerhet.

– Det har aldri vært bygget en slik skipstunnel noe sted tidligere. Nå håper vi at Kystverkets gjennomgang vil svare ut mye av usikkerheten. Den endelige prisen får vi uansett først når konkurransen om bygging er lyst ut.

Kystverket vil om kort tid levere en rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om tunnelen kan bygges til en lavere pris.

– Må være på hugget

Regjeringspartiene og SV ble enige om en oppstartsbevilgning på 76 millioner kroner under budsjettforhandlingene i fjor høst.

Tunnelforkjemperne trodde da at føljetongen hadde fått en lykkelig slutt.

– Vi må være på hugget. Vi må synliggjøre at det er for sent å stanse arbeidet med Stad-tunnelen nå. Noen har allerede flyttet fra husene sine der tunnelen skal bygges, sier Humborstad.

I 2017 feiret Alfred Bjørlo (V), Sveinung Rotevatn (V), Lena Landsverk Sande (V) og Randi Humborstad at den borgerlige regjeringen hadde gitt Stad skipstunnel grønt lys. Seks år senere er lyset blitt oransje.

– Kamp om kronene

Erling Sande (Sp), leder for transportkomiteen på Stortinget, forstår uroen i vest.

– Jeg leser også Oslo-medienes fremstilling, sier han.

Han tror imidlertid ikke noe på at prosjektet blir skrinlagt.

– Men det er alltid lurt å drive påvirkningsarbeid. Det vil alltid være kamp om budsjettkronene, sier Sande.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) regner det som sikkert at pengene til påvirkningsarbeid blir bevilget av fylkestinget. Fylkesutvalget har allerede sagt ja.

Han mener det blir viktig å ha kontakt med relevante politiske miljøer i tiden som kommer.

– Opplever du at sentrale krefter forsøker å stanse prosjektet?

– Jeg oppfatter det som nå skjer som at departementet ønsker en fot i bakken i lys av de nye kostnadstallene.