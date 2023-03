Regjeringsutvalg foreslår å innføre turistskatt

Utenlandske turister må betale egen turistskatt for å feriere i Norge, foreslår en ny offentlig utredning.

Det er viktig at en ordning med besøksbidrag sikrer fellesgodefinansiering over hele landet, og ikke bare i pressområdene, sier utvalgsleder Trine Skei Grande (V).

Utredningen fra regjeringens reiselivsutvalg anbefaler en ordning med et såkalt nasjonalt besøksbidrag. Det skal kreves inn via ulike transportformer inn til eller ut fra landet.

Retningslinjene for finansiering bør fastsettes nasjonalt, men må være enkle, ubyråkratiske og gi stort handlingsrom for å finne langsiktige lokale løsninger på fellesgodeutfordringer, slår utredningen fast.

– Vi mener at de som besøker Norge, skal være med å ta vare på natur- og kulturgodene som de har glede av. Utvalget anbefaler at det innføres et nasjonalt besøksbidrag som skal forvaltes regionalt og lokalt. Det er viktig at en ordning med besøksbidrag sikrer fellesgodefinansiering over hele landet, og ikke bare i pressområdene, sier utvalgsleder Trine Skei Grande (V).

Inntektene må fordeles mellom fylkeskommunene, som behandler søknader om midler til fellesgodetiltak. Hvordan midlene skal brukes, må styres lokalt, mener den offentlige utredningen.