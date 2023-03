Både Hoksrud og Wiborg lanseres som nestleder i Frp

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud ønsker å bli nestleder i partiet. Samtidig har Himanshu Gulati lansert Erlend Wiborg til samme verv.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud sier han kunne tenke seg å bli nestleder i partiet.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg sitter på Stortinget og sier han vil vurdere om han skal stille til valg som nestleder i partiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Mens Hoksrud er helt klar for nestlederverv, sier Wiborg til Nettavisen at han må diskutere et mulig kandidatur med kona først.

– Dette er et verv som man må gå 100 prosent inn i, så det er greit med noen avklaringer på hjemmebane, sier han og understreker at det er hyggelig å bli spurt.

Bård Hoksrud ble lansert som nestlederkandidat av Morten Stordalen og sier han er klar til å overta etter Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg har alltid stilt meg til disposisjon når partiet har spurt meg. Nå skal valgkomiteen og partiorganisasjonen gjøre jobben sin, men dersom jeg får forespørselen, er det så klart en veldig spennende oppgave, sier Hoksrud til NRK.

Nåværende nestleder Solvik-Olsen kunngjorde onsdag at han vil ha en pause fra politiske verv og ikke stiller til gjenvalg.

Dermed må partiet velge en ny nestleder på landsmøtet i slutten av april. Partileder Sylvi Listhaug står ikke på valg og fortsetter dermed som partileder. Partiets andre nestleder Terje Søviknes har sagt at han ønsker gjenvalg.

Stortingsrepresentant Hoksrud er i dag partiets helsepolitiske talsperson, mens Wiborg er innvandringspolitisk talsperson. Verken Solvik-Olsen eller Søviknes er valgt inn på Stortinget. Hoksrud påpeker at flere i partiet har etterlyst en nestleder som er på Stortinget.