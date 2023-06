Anette Trettebergstuen går av som kultur­minister: – Jeg er flau og skammer meg

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) trekker seg som statsråd etter å ha utnevnt venner til ulike verv. Nå sier statsminister Jonas Gahr Støre at dette skjedde til tross for at hun ble advart av departementet.

Anette Trettebergstuen (Ap) har trukket seg som kultur- og likestillingsminister.

Aftenposten melder i dag at Renate Larsen ble utnevnt til styret i Operaen tidligere i juni. Larsen er en nær venninne av Trettebergstuen, og som kulturminister er det hun som har øverste ansvar for utnevnelsen.

Trettebergstuen møtte pressen fredag.

– Jeg har gjort flere alvorlige feil. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sa Trettebergstuen på pressekonferansen.

Utnevnelsen av Renate Larsen var én av disse feilene (se faktaboks).

Fra venstre: Cecilie Terese Myrseth, Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten, Anette Trettebergstuen og Kristin Røymo. Bildet er hentet fra Trettebergstuens Facebook-side.

– Vi ble kjent gjennom en felles venninne og treffes jevnlig. Hun er en god venn, men min vurdering var at vennskapet ikke var av en slik karakter at jeg var inhabil. Dette er en feil forståelse av inhabilitet, forstår jeg nå:

– Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensene av mine feil og går av.

Dette er feilene som gjør at Trettebergstuen trekker seg: Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022.

Foreslo Tina Stiegler som styremedlem i Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

– Dette er andre saken om habilitetsproblemer i Arbeiderpartiet på kort tid. Har dere et kulturproblem?

– Jeg forteller nå om mine feil og mine saker, og det er det jeg er her for å fortelle, svarte Trettebergstuen på Aftenpostens spørsmål fredag.

Støre måtte svare kultur- og likestillingsministeren

Den som må svare på om Arbeiderpartiet har et kulturproblem, er statsminister Jonas Gahr Støre.

Fredag ble det klart at han avlyser sin oppsummerende pressekonferanse og møter pressen klokken 11.

– Hun har gjort flere alvorlige feil knyttet til habilitet. Hun har vist manglende kunnskap om regelen, og hva det betyr å være inhabil, sier Støre.

– Hun har utnevnt to gode venner som hun er inhabil overfor til verv i virksomhet i sin portefølje. Og ved flere anledninger foreslått nære venner hun er inhabil overfor til andre styrer og verv. Dette har skjedd også etter advarsler fra departementet. Det dreier seg om viktige verv med honorarer opp mot 90.000 kroner.

Statsministeren sier at det er summen Trettebergstuens feil som gjør at de begge karakteriserer dette som svært alvorlig.

Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse samme dag som kulturminister Trettebergstuen går av.

Var inhabil i forhold til Bård Nylund, Renate Larsen og Tina Stiegler

Allerede i fjor sommer ble Trettebergstuen gjort oppmerksom på at hun var inhabil i forholdet til Nylund. Det viser en tidslinje regjeringen har lagt ut på sine hjemmesider.

Det skjedde i forbindelse med at hun foreslo Nylund til et verv i mannsutvalget. Departementsråden sa da at Nylund ikke kunne utnevnes fordi han var venn med Trettebergstuen. Også i mars i år kom spørsmålet opp da Trettebergstuen foreslo Nylund til styret i Norsk Folkemuseum. En statssekretær stilte spørsmål ved om det var mulig gitt vennskapet mellom de to.

Trettebergstuen svarte da at hun ville melde seg inhabil og at statssekretæren kunne foreslå navnet.

Mener han har gjort nok

Tidligere i uken måtte statsråd Tonje Brenna svare på habilitetsfeil. Trettebergstuens habilitetsproblemer blir dermed den andre trøblete saken på én uke for Støre-regjeringen.

– Støre, hvordan kan Brenna bli sittende når Trettebergstuen må gå?

– Jeg mener det er vesentlig forskjell på de to sakene. Også i omfang. Trettebergstuen har vært klar over at hun er inhabil overfor de personene hun nevner, ikke bare én, men to ganger, sier Støre.

– Hva sier dette om dine evner som leder?

– Hver statsråd må være oppmerksom på habilitet. Min oppgave er å minne om det og sørge for opplæring. Det mener jeg at jeg har gjort.

Frølich: – Må vurdere å utvide undersøkelser

Leder Peter Frølich (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sier det Trettebergstuen har gjort er klokkeklare brudd på habilitetsreglene, og at det er riktig at hun går av.

– Saken er alvorlig, særlig fordi den avdekker manglende lojalitet til formålet bak habilitetsreglene, sier Frølich i en epost.

Han mener kontroll- og konstitusjonskomiteen må vurdere å utvide undersøkelsene rundt habilitet og etterlevelse av habilitetsreglene i regjeringen.